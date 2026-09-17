대전시, 하반기 인재육성 장학생 628명 선발

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 17일 인재육성 장학생 628명을 선발했다.
- 성취 558명·외국인 유학생 32명·과학 38명이다.
- 23일과 내달 7일까지 포털서 신청하면 된다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 고등학생과 대학생, 외국인 유학생 등 지역 인재 628명에게 하반기 장학금을 지원한다.
대전시는 대전청년내일재단과 함께 '2026년 하반기 인재육성 장학생'을 선발한다고 17일 밝혔다. 분야별로는 성취 장학생 558명, 외국인 유학생 장학생 32명, 과학 장학생 38명이다.
성취 장학생은 고등학생 90명과 대학생 468명을 뽑는다. 고등학생에게는 1인당 70만 원, 대학생에게는 150만 원을 지급한다. 외국인 유학생 장학생은 대전 소재 대학 재학생 가운데 학업 성적과 한국어 능력 등을 평가해 선발하며 1인당 150만 원을 지원한다.
과학 장학생은 대전 소재 4년제 대학 자연과학·공과계열 신입생을 대상으로 38명을 선발한다. 대전 소재 고등학교를 졸업하고 공고일 기준 1년 이상 대전에 주소를 둔 학생 등이 대상이며 1인당 200만 원을 지급한다.
성취 장학금과 외국인 유학생 장학금은 오는 23일 오후 5시까지, 과학 장학금은 내달 7일 오후 5시까지 대전청년포털에서 신청하면 된다. 분야별 자격과 제출 서류도 포털 공고문에서 확인할 수 있다.
nn0416@newspim.com