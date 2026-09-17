코르티스 미니 2집 '그린그린', 누적 판매량 400만장

AI 핵심 요약beta
- 코르티스가 17일 미니 2집으로 누적 410만장을 돌파했다.
- 올해 국내 쿼드러플 밀리언셀러는 방탄소년단과 코르티스뿐이다.
- 데뷔 1년여 만에 두 장으로 누적 640만장 넘겼다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 코르티스 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'이 누적 판매량 400만장을 돌파했다.
17일 써클차트가 발표한 최신 주간 앨범 차트(9월 6일~12일 집계)에 따르면 코르티스의 미니 2집 '그린그린'은 약 410만 장의 누적 판매량을 기록했다.
올해 국내에서 '쿼드러플 밀리언셀러' 고지를 밟은 음반은 방탄소년단의 '아리랑'(ARIRANG)과 코르티스의 '그린그린' 단 두 장뿐이다.
코르티스 미니 2집은 지난 5월 한터차트 기준 초동(발매 후 일주일간 판매량) 231만3291장을 찍었다. 전작의 초동 43만6467장보다 약 5배 급증해 가파른 성장세를 입증했다. 발매 11주 만인 지난 7월 써클차트에서 300만 장을 돌파했고 다시 두 달 만에 100만 장을 추가했다.
특히 이번 앨범은 미국 음악 전문 매체 빌보드의 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(5월 23일 자)에 3위로 진입했다.
이는 역대 K팝 그룹 중 프로젝트 팀을 제외하고 데뷔 후 가장 빠른 '톱 3' 입성이다. 9월 19일 자 '빌보드 200'에서는 188위에 안착해 18주 연속 순위권을 지킬 정도로 해외에서 롱런 인기를 누리고 있다.
신보를 향한 열기는 전작으로도 번졌다. 지난해 9월 나온 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'는 17일 써클차트 주간 앨범 차트 기준 누적 판매량이 230만여 장에 달한다. 올해에만 100만 장가량 팔렸다. 이로써 코르티스는 데뷔 1년여 만에 단 두 장의 음반으로 640만 장 넘는 판매량을 달성했다.
alice09@newspim.com