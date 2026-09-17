세종교육청, 읍·면 영유아 '체험형 문화예술교육' 지원

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 17일 읍면 영유아 문화예술교육을 운영했다.
- 병설유치원 20곳 등 56개 기관에 168회 지원한다.
- 이야기·음악·놀이 결합 체험으로 창의성 키운다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 문화자원이 상대적으로 부족한 읍면 지역 영유아를 대상으로 체험 중심의 문화예술교육을 지원한다.
17일 시교육청에 따르면 이달부터 내년 2월까지 읍면 지역 유치원·어린이집·특수학교 영유아를 대상으로 '읍면 지역 영유아를 위한 문화예술교육'을 운영한다.
이번 사업은 읍면 지역 영유아에게 다양한 문화예술 경험을 제공하고 발달단계에 맞는 체험형 교육을 통해 심미적·창의적 표현 능력을 키우기 위해 마련됐다.
시교육청은 참여 기관을 직접 찾아가 기관별 특성과 여건을 반영한 맞춤형 프로그램을 지원한다.
올해는 병설유치원 20곳, 어린이집 34곳, 특수학교 2곳 등 총 56개 기관이 참여한다. 프로그램은 기관별 수요조사 결과를 바탕으로 총 168회 운영할 계획이다.
주요 프로그램은 성장 스토리텔링 형식의 '예술씨앗 탐험대-복숭아나무를 지켜라!'로, 영유아가 이야기와 음악, 놀이를 함께 경험하며 자연스럽게 문화예술을 접할 수 있도록 구성했다.
프로그램은 '씨앗의 만남', '나무의 성장', '꽃과 열매의 완성' 등 3차시로 진행된다. 그림책을 바탕으로 국악과 클래식 선율, 촉감놀이, 오션드럼·레인스틱 연주, 몸짓 역할극, 특수 악기 체험 등 다양한 활동을 통해 영유아의 감각적 경험과 자유로운 표현을 돕는다.
참여 영유아가 30명 이하인 소규모 기관은 인근 기관과 연합해 프로그램에 참여할 수 있도록 해 기관 규모에 따른 참여 기회의 차이도 줄인다. 동일 분야 프로그램은 기관별 여건에 따라 하루 최대 2회까지 운영한다.
시교육청은 프로그램 운영 당일 참여 교사를 대상으로 만족도 조사를 진행하고 교육·보육과정과 연계 및 영유아의 심미적·창의적 능력 향상 등에 대한 현장 의견을 수렴해 향후 사업에 반영할 예정이다.
강미애 교육감은 "영유아기에 다양한 문화예술을 경험하는 것은 자신의 생각과 느낌을 자유롭게 표현하고 창의성을 키우는 소중한 기회"라며 "지역에 따른 문화예술교육 경험의 차이를 줄이고 모든 영유아가 가까운 곳에서 즐겁게 문화예술을 경험할 수 있도록 현장 중심의 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com