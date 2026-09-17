한화에어로, K9·천무 무인화 추진…2030년 UGV 6종 구축

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 17일 지상방산 무인화 로드맵을 공개했다.
- 2030년까지 UGV 6종을 구축하고 OMFV 전환 기술을 확보한다.
- 아리온스멧은 내년 육군·해병대에 순차 공급한다.
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아리온스멧 내년 육군·해병대 공급…국산화율 98% 이상
소형·중형·대형 UGV 라인업 구축…해외 수출도 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 K9 자주포와 다연장 유도미사일 천무 등 기존 유인 무기체계를 무인화하고, 2030년까지 소형·중형·대형 무인지상차량(UGV) 6종을 구축한다.
한화에어로스페이스는 17일 다목적무인차량 '아리온스멧(Arion-SMET)'의 생산체계 구축 계획과 함께 지상방산 무인화 혁신 로드맵을 공개했다.
회사는 우선 K9 자주포와 천무, 차세대 보병전투장갑차 등 기존 유인 장비를 필요에 따라 무인으로 운용할 수 있는 선택적 유무인체계(OMFV) 전환 기술을 2029년까지 확보할 계획이다.
120㎜ 자주박격포와 해병대 상륙돌격장갑차(KAAV), 한국형 공병전투차량(K-CEV) 등 화력·기동 장비에도 유무인복합 기술 적용을 확대한다.
UGV 제품군도 넓힌다. 한화에어로스페이스는 아리온스멧을 시작으로 2030년까지 소형·중형·대형으로 이어지는 UGV 공통플랫폼 6종을 확보한다는 목표다.
주요 제품은 10톤(t) 미만 다목적무인차량과 20t 미만 중형급 궤도형 로봇전투차량(T-RCV), 30t급 대형 무인전투차량(H-UGV) 등이다.
아리온스멧은 지난 4일 방위사업청과 양산계약을 체결했으며 내년부터 육군과 해병대 보병부대에 순차 공급된다. 생산은 천무와 천궁-II, 장거리 지대공 요격미사일 L-SAM 발사대 등을 생산하는 한화에어로스페이스 창원사업장에서 이뤄진다.
아리온스멧은 구조물과 배터리, 항법장치, 라이다, 원격 통제 관련 부품 등을 공급하는 40여개 협력사가 참여하며 국산화율은 98% 이상이다.
한화에어로스페이스는 국내 전력화를 우선 추진하는 동시에 해외 수출도 추진한다. 회사에 따르면 루마니아와 핀란드, 캐나다 등이 아리온스멧에 관심을 보이고 있다.
아리온스멧은 2016년 민군협력과제로 개발이 시작됐으며, 2023년 말 2세대 모델로 미국 해외비교 성능시험(FCT)을 진행했다. 이번 우리 군에 공급되는 모델은 3세대 버전으로 약 450㎏의 적재중량과 AI 기반 원격사격통제, 야지 자율주행 기능 등을 갖췄다.
김동현 한화에어로스페이스 LS사업부장은 "대한민국 군과 우방국이 필요로 하는 무인차량의 안정적인 공급을 지원하고 미래 전장에 대비한 국방 무인체계 기술 확보에 적극 나서겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com