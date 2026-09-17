동해시, 불법광고물 정비 강화...지정게시대 82개소 운영

AI 핵심 요약beta
- 강원 동해시가 17일 불법광고물 정비를 강화했다.
- 초등학교 통학로와 주요 도로를 중심으로 집중단속한다.
- 추석 전 불법현수막 증가에 대비해 순찰을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 불법광고물 정비를 강화한다고 17일 밝혔다. 초등학교 주변 통학로와 주요 도로를 중심으로 집중 단속을 실시할 예정이다.
시 관계자는 시내 전역에서 불법현수막과 입간판 등의 정비를 정기적으로 수행하고 있으며 올바른 광고문화 정착을 위해 지정게시대 82개소를 운영하고 있다고 설명했다.
이번 집중 정비는 기존의 상시 관리 활동을 연장한 것으로 오는 23일까지 동해시옥외광고협회와 협력해 어린이보호구역 및 교육환경보호구역, 학생들이 주로 이용하는 통학로까지 점검 범위를 확대할 예정이다.
정비의 주요 대상은 보행자와 운전자의 시야를 방해하는 불법현수막, 입간판 그리고 추락 위험이 있는 파손 간판 등이라고 밝혔다. 즉시 정비가 가능한 불법광고물은 현장에서 신속히 철거하고 노후 간판에 대해서는 광고주와 점포주에게 보수 요청이 이루어질 계획이다.
특히 추석을 앞두고 불법현수막이 증가할 것으로 예상해 주요 도로와 교차로에 대한 순찰 및 정비를 강화할 방침이다.
김봉학 도시과장은 "불법광고물 정비는 도시미관을 개선하고 학생과 시민의 보행 안전을 도모하기 위한 것"이라며 "상시 정비와 집중 점검을 병행해 안전하고 쾌적한 도시환경을 만들어갈 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com