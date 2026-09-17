동해시의회, 무릉전략과 감사 통해 관광 활성화 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 동해시의회가 17일 행정사무감사를 진행했다.
- 의원들은 무릉별유천지 콘텐츠 전략을 점검했다.
- 주차장 활용·위탁 운영도 재검토를 주문했다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시의회 행정사무감사특별위원회는 17일 무릉전략과, 교통과, 안전과, 건설과, 도시과 소관 업무에 대한 행정사무감사 활동을 진행했다.
김효섭 의원은 무릉전략과와 관련해 "무릉별유천지가 투자선도지구로 지정된 만큼 하드웨어 확충보다 주민과 관광객에게 제공할 경험에 대한 콘텐츠와 운영 방향이 필요하다"고 강조했다. 그는 호수 등 기존 자원을 활용한 민간 주도의 관광 콘텐츠 발굴을 통해 비수기 관광객 유치에 힘써줄 것을 제안했다.
유영선 의원은 "무릉별유천지에 새 콘텐츠 추가가 사업 성과가 되어선 안 된다"고 지적하며 현재 조성된 시설과 콘텐츠의 실제 이용 현황, 관광객 만족도와 체류 시간, 지역경제에 미치는 효과를 평가할 필요성을 언급했다. 이어 "시민들이 느끼기에 적정 수준까지 책임감을 가지고 사업을 완성하며 추가 투자는 기존 사업의 효과성을 충분히 검토한 후 진행해야 한다"고 주문했다.
전종규 의원은 무릉전략과와 관련해 야경 콘텐츠에 대한 의견을 제시하며 "관광객을 끌어들일 수 있는 앵커 콘텐츠가 먼저 마련돼야 한다"고 말했다. 그는 투자 대비 관광소득과 콘텐츠 실효성을 종합적으로 검토해 사업의 우선순위와 시기를 면밀히 살펴야 한다고 촉구했다.
김창래 의원은 "무릉별유천지에 새로운 시설과 콘텐츠를 계속 확충하는 것에 대한 고민이 필요하다"며 민자 유치와 관광수익을 고려해 투자 규모와 손익분기점을 명확히 설정해야 한다고 강조했다. 그는 경영 활성화와 수익성 제고에 주력할 것을 권고했다.
오윤기 의원은 "묵호진동 등대 인근 주차장 부지의 활용 방안 검토가 필요하다"며 "별다른 활용 계획이 없다면 주차장으로의 전환을 적극 검토해줄 것"을 요청했다.
최이순 의원은 "주차장 위탁 운영 이후 요금 인상 등의 효과를 면밀히 살펴볼 필요가 있다"고 강조했다. 그는 시설관리공단 운영 당시 사례와 비교해 위탁 운영의 성과와 행정적 지원을 종합적으로 검토하고 재운영 가능성도 고려해줄 것을 당부했다.
onemoregive@newspim.com