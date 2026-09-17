천하람, 이기인 경기 남부 출마 요구 거부..."순천 만류는 청천벽력, 재검토해달라"

AI 핵심 요약beta
- 천하람 개혁신당 원내대표가 17일 순천갑 조직위원장 반려 재검토를 요청했다.
- 천 원내대표는 순천 출마가 시민과의 약속이자 당의 미래라고 강조했다.
- 이기인 비대위원장은 이날 순천 대신 경기 남부 출마를 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 천하람 개혁신당 원내대표는 17일 이기인 비상대책위원장에게 자신의 순천갑 조직위원장 신청 반려 결정에 대한 재검토를 요청했다.
천 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "저의 순천갑 조직위원장 신청 반려 건에 대한 재검토를 간곡히 요청드린다"며 이같이 밝혔다.
천 원내대표는 "차기 총선에서 저의 순천 출마를 만류하시는 것은 청천벽력과도 같은 일"이라며 "저 개인의 욕심이 아니라 순천 시민과의 약속 그리고 개혁신당의 더 큰 미래를 위해 저의 순천갑 조직위원장 신청 반려를 반드시 재검토해 주시기를 부탁드린다"고 했다.
그는 "저는 2020년 정치 입문과 동시에 순천갑에 출마했다"며 "보수의 심장이라 불리는 대구 출신의 청년이었지만 망국적인 영호남 갈등과 지역 구도를 타파하겠다는 패기 하나로 내린 결단이었다"고 했다.
이어 "제 아내와 장인, 장모님까지 순천으로 이주하며 선거를 도왔고, 비록 미약할지라도 의미 있는 변화의 씨앗을 뿌렸다고 자부한다"며 "그것이 지금까지도 '정치인 천하람'을 지탱하는 가장 큰 힘이 되고 있다"고 했다.
천 원내대표는 "첫 출마 이후 6년이 지난 지금까지 제 정치적 기반은 순천뿐"이라며 "지난 22대 총선에서 개혁신당의 비례대표로 당선되었음에도 순천갑 당협위원장직을 유지하며 당선 직후부터 순천메가박스 건물에 사무실을 내고 유급 지역담당자를 선임하여 지역 활동을 이어온 것도 그 때문"이라고 설명했다.
그러면서 "차기 총선에서는 반드시 순천 시민들의 직접적인 선택을 받고자 한다"며 "그것이 저를 믿고 성원해 주신 순천 시민들께 보답하는 도리이자, 호남에서 정치를 이어가겠다는 저를 비례대표로 세워준 당의 큰 뜻에 부합하는 길이라 믿는다"고 강조했다.
천 원내대표는 "우리가 개혁신당을 창당한 이유는 당장의 득실을 넘어 10년, 20년 뒤 대한민국 정치의 새로운 미래를 열기 위함"이라며 "진정성을 가지고 꾸준히 노력한다면 10년 뒤에는 경기 남부뿐만 아니라 전라남도 역시 우리 개혁신당의 든든한 지지 기반이 될 수 있다고 확신한다. 그 희망의 싹을 잘라내서는 안 된다"고 했다.
앞서 이 비대위원장은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 천 원내대표의 순천 조직위원장 공모 신청을 반려하고 경기 남부 지역구 출마 결단을 요구한다고 밝혔다.
jeongwon1026@newspim.com