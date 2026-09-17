경남 제조기업에 'AI 인프라' 연말까지 무료...품질관리·공정 개선 지원

AI 핵심 요약beta
- 중기부가 17일 경남 제조 AI 센터를 개소했다
- 경남 중소 제조기업은 연말까지 고성능 자원을 무료로 쓴다
- 내년부터 연 300여개 기업의 AI 전환을 지원한다
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GPU 40장 구축...내년부터 저렴한 이용료 적용
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 경남 지역 중소 제조기업이 올해 말까지 인공지능(AI) 모델 개발과 실증에 필요한 고성능 컴퓨팅 자원을 무료로 이용할 수 있게 된다. 내년부터는 민간 AI 센터보다 낮은 이용료로 연간 최대 300여개 기업의 AI 전환을 지원한다.
중소벤처기업부는 17일 경남 창원시 경남창원산학융합원에서 '경남 제조 AI 센터'가 문을 열고 본격적인 운영을 시작한다고 밝혔다.
센터는 중기부의 '지역 주도형 AI 대전환' 사업으로 구축한 경남 최초의 공공형 제조 AI 센터다. 광역 지방정부가 지역 산업 특성과 기업 수요에 맞춰 AI 활용 프로그램을 기획하면 정부가 2년간 지원하는 사업이다.
센터에는 고성능 그래픽처리장치(GPU) 40장과 워크스테이션 15대 등을 갖췄다. 지역 중소 제조기업이 AI 모델 개발·운용과 솔루션 실증에 필요한 컴퓨팅 자원과 개발환경을 공동으로 활용하도록 지원한다.
제조기업의 현장 수요와 AI 기업의 기술을 연결해 품질관리와 생산공정 최적화 등 공정별 AI 솔루션 개발·실증도 돕는다. 현장에서 검증된 활용 모델은 우주항공·방산·기계 등 경남 특화산업과 지역 제조기업 전반으로 확산할 계획이다.
황영호 중기부 기술혁신정책관은 "경남 제조 AI 데이터센터가 비용 부담으로 AI 도입을 망설이던 중소 제조기업들에게 든든한 기술 도약의 발판이 되길 기대한다"며 "고성능 인프라와 연계한 실증·사업화 지원을 아끼지 않고 제조 현장의 AX(인공지능 전환) 생태계 구축을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com