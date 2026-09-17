부산교육청, 부산장애학생 어울림체육한마당…신체활동 지원

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 18일 장애학생 체육한마당을 연다
- 강서체육공원서 학생·교사 등 700여명 참여했다
- 뉴스포츠 9종과 공예부스로 참여형 축제 꾸몄다
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공예활동 체험부스 마련
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 강서체육공원에 장애학생들이 마음 껏 뛰고 놀수 있는 신명나는 자리를 마련한다.
부산시교육청은 18일 강서체육공원에서 장애학생의 체육활동 참여를 넓히기 위한 '2026 부산장애학생 어울림체육한마당'을 개최한다고 17일 밝혔다.
이번 행사는 학생과 교사, 운영진 등 700여 명이 참여하는 가운데 뉴스포츠 체험종목 9개와 체험부스 2곳을 운영해 장애학생들이 부담 없이 신체활동을 즐길 수 있도록 구성했다.
시교육청과 부산시장애인체육회가 함께 준비한 이번 한마당은 경쟁과 기록의 부담을 줄이고 협동과 화합에 초점을 맞춘 참여형 축제로 꾸몄다.
평소 체육활동을 접하기 어려웠던 학생들도 쉽게 참여할 수 있도록 종목을 구성했고 신체활동이 어려운 학생을 위해 공예활동 체험부스도 별도로 마련했다.
시교육청은 장애학생의 체육활동 참여 의지를 높이고 학교 현장의 장애학생 체육에 대한 인식을 넓히는 계기가 될 것으로 보고 있다.
김석준 교육감은 "체육활동은 우리 학생들이 건강한 신체와 바른 인성을 갖춘 사회 구성원으로 성장하도록 돕는 밑거름"이라며 "장애학생들이 건강하게 성장할 수 있도록 체육·문화예술 활동 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com