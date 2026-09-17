부산교육청, 통합 로그인 시스템 '펜즈'…가입자 1만 명 달성

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 17일 펜즈 가입 1만명을 넘겼다
- 펜즈는 열흘 만에 접속 20만건을 기록했다
- 오늘배움은 교사에 AI 에듀테크를 무료 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
디지털 행정 수요 충족 변화 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 학교 현장에 클라우드·인공지능(AI) 기반 통합 로그인 시스템이 빠르게 안착하면서, 교사 대상 AI 에듀테크 서비스 확산에도 속도가 붙고 있다.
부산시교육청은 클라우드·AI 통합 로그인 시스템 '펜즈(PENZ)'가 개통 열흘 만에 누적 접속 20만 건과 가입자 1만 명을 넘겼다고 17일 밝혔다.
시교육청에 따르면 펜즈가 개통 이후 일평균 1만5000여 건의 접속과 하루 1000명 이상 신규 가입을 기록했다. 시스템 도입으로 개별 서비스마다 따로 관리하던 회원가입과 계정 절차를 한 번의 로그인으로 줄인 점이 현장 확산의 배경으로 꼽힌다.
시교육청은 개통 뒤 3주 동안 학교장, 기관장, 정보부장, 계정 담당자 등 1410명을 대상으로 4차례 맞춤형 설명회를 진행했다. 시교육청은 안내가 현장 이해도를 높이고 초기 이용을 끌어올리는 데 영향을 준 것으로 보고 있다.
에듀테크 기업의 지원도 이어지고 있다. 시교육청과 다자간 업무협약을 맺은 에듀테크 전문기업 오늘배움은 2학기 동안 관내 교사를 대상으로 프리미엄 AI 에듀테크 솔루션 '스노클(Snorkl)'과 '레드멘타(Redmenta)'를 전액 무료로 제공하기로 했다.
스노클은 학생의 음성, 그림, 텍스트를 바탕으로 사고 과정을 분석하는 과정 중심 평가 도구다. 레드멘타는 160여 개 AI 도우미를 활용해 수업 설계와 맞춤형 형성평가를 지원하는 AI 학습 설계 플랫폼이다.
유영옥 교육연구정보원장은 "단 열흘 만에 누적 접속 20만 건과 가입자 1만명을 달성한 것은 학교 현장이 필요로 하던 수요자 중심의 디지털 행정을 정확히 짚어냈다는 방증"이라며 "교육청의 시스템 구축 노력이 기업들의 자발적인 에듀테크 지원이라는 선순환 결실로 이어지고 있어 기쁘게 생각한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com