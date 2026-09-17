"더는 싸우고 싶지 않다"…수사 받다 숨진 신안군 공무원 유가족 호소

AI 핵심 요약beta
- 신안군 공무원 유가족이 17일 논쟁 배제를 호소했다.
- 유가족은 고소·고발 문제와의 연관을 부인했다.
- 허위 자료 유포와 여론전 중단을 요구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군에서 최근 수사를 받다 숨진 공무원의 유가족이 고인의 사망을 둘러싼 각종 논쟁에서 자신들을 제외해 달라고 호소했다.
신안군 공무원 A씨(40대)의 유가족은 17일 법률대리인을 통해 이 같은 내용의 입장문을 내고 "고인의 세 아이를 잘 키우겠다는 마음 하나로 하루하루 버티고 있다"고 밝혔다.
A씨는 신안군 정원산림총괄과 소속 팀장으로 '정원수 기증 및 협동조합' 관련 업무를 맡아왔다. 지난 13일 신안군 압해읍에서 숨진 채 발견됐으며 당시 신안군 자체 감사와 행정안전부 감사 및 경찰 조사가 진행 중이었던 것으로 알려졌다.
유가족은 "고인은 고소·고발 문제로 목숨을 잃었다"며 "더 이상 어떠한 고소·고발 문제에도 엮이고 싶지 않다"고 밝혔다.
이어 "더 이상 어떤 싸움에도 대응할 의사가 없다"며 "어떠한 이슈에도 휘말리고 싶지 않다. 아이들만 생각하며 조용히 살아갈 수 있도록 부디 도와주시기 바란다"고 했다.
유가족 명의를 내세워 온라인 등에서 유포되고 있는 자료에 대해서도 명확한 입장을 밝혔다.
유가족은 현재 유포되는 각종 자료가 자신들의 의사와 무관한 허위 자료라고 주장하며 "이 같은 행위가 계속될 경우 책임 있는 자에게 법적 책임을 물을 수밖에 없다"고 경고했다.
그러면서 고인의 사망 이후 이어지고 있는 각종 분쟁이나 여론전에 유가족이 연루되는 것을 원하지 않는다는 뜻을 거듭 강조했다.
ej7648@newspim.com