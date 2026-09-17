고흥 밤하늘 2000대 드론쇼…24~25일 '추석 야시장'

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 24일부터 25일까지 별별우주인 야시장을 연다.
- 24일 고흥천 낙화놀이 뒤 2000대 드론쇼를 선보인다.
- 먹거리·공연에 더해 교통 통제와 안전관리도 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군의 추석 연휴 밤하늘이 2000대 드론과 전통 낙화놀이로 채워진다.
전남광주통합특별시 고흥군은 17일 추석 연휴인 오는 24일부터 25일까지 고흥전통시장과 남계 골목형 상점가 및 고흥우주인브루어리거리 일원에서 '별별우주인 야시장'을 연다고 밝혔다.
이번 야시장은 귀성객과 군민이 함께 즐길 수 있는 지역 축제로 먹거리와 플리마켓을 비롯해 문화공연과 수제맥주 이벤트 등이 마련된다.
특히 24일 오후 6시 고흥천에서는 전통 낙화놀이가 펼쳐지고 오후 9시 고흥동초등학교 일원에서는 2000대 드론쇼가 진행된다. 전통 불빛과 우주·별을 형상화한 드론쇼가 어우러져 이색적인 가을밤을 연출할 예정이다.
행사장에서는 7080 통기타 버스킹과 지역 예술인 공연도 진행된다. 수제맥주는 한 잔에 3000원이며 고흥전통시장과 야시장 및 공공배달앱 '먹깨비' 이용 영수증을 합산해 2만원 이상이면 수제맥주 1잔 이용권을 받을 수 있다.
먹깨비에서 1만 5000원 이상 주문하면 1인당 하루 한 차례 3500원의 배달료도 지원한다. 주문 음식은 행사장 외곽 지정 수령 장소에서 받을 수 있으며 예산이 소진되면 조기 종료된다.
고흥군은 행사 기간 샘마트에서 아이빌리지까지 약 93m 구간의 차량 통행을 제한하고 경찰·소방 등 관계기관과 함께 교통 및 안전관리에 나설 방침이다.
chadol999@newspim.com