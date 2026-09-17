부산중기청, 중소기업 인스타그램 마케팅 교육…글로벌 수출 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산중기청이 20일 인스타그램 수출 교육을 연다.
- 13개 지방중기청이 공동 마련한 온라인 과정이다.
- AI·릴스·캐러셀로 실무형 마케팅을 다룬다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
글로벌 마케팅 역량 향상 기대
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 =부산 지역 중소기업 실무자를 겨냥한 인스타그램 수출 마케팅 온라인 교육이 다음 주 중후반 열린다.
중소벤처기업부 부산지방중소벤처기업청(부산중기청)은 오는 20일 중소기업 수출 경쟁력 강화를 위한 인스타그램 마케팅 온라인 교육을 실시한다고 17일 밝혔다.
이번 교육은 부산중기청과 강원, 서울, 인천, 경기, 울산, 대구·경북, 경남, 대전·세종, 전북, 광주·전남, 충북, 충남 등 13개 지방 중소기업청이 공동으로 마련했다.
디지털 전환 가속화에 따라 중소기업이 인스타그램 기반 SNS 마케팅을 실전에서 바로 활용할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.
교육에서는 인스타그램 마케팅 기본 전략과 해외 고객을 대상으로 한 콘텐츠 전략을 먼저 다룬다. 이어 인공지능(AI)을 활용한 인스타그램 콘텐츠 기획 방법을 소개하고, 짧은 영상 기능인 릴스(Reels)와 여러 장의 사진·영상을 한 게시물에 묶는 캐러셀(Carousel) 기능을 활용하는 운영법을 3시간 동안 집중적으로 설명할 예정이다.
부산중기청은 중소기업 실무자가 현장에서 바로 적용 가능한 인스타그램 핵심 운영법을 제공해 해외 고객에게 자사 제품을 효과적으로 알릴 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다.
이청일 청장은 "이번 교육을 계기로 중소기업의 글로벌 디지털 마케팅 역량을 높이고 변화하는 시장환경에 대응할 수 있도록 실무 중심 교육을 지속 확대하겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com