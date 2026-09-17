경남대, 피지컬AI 국가전략사업 총괄 주관 대학 선정… 2005억 원 규모

AI 핵심 요약beta
- 경남대가 17일 한화오션 등 13개사와 피지컬 AI 사업을 맡았다.
- 경남대는 2030년까지 제조현장 AI를 개발·실증한다고 밝혔다.
- 데이터 수집·융합으로 제조 전환과 인재양성을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
제조 데이터 수집·AI 학습 기반 구축
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남대학교가 한화오션·두산에너빌리티 등 13개 기업과 함께 2030년까지 제조현장 특화 인공지능(AI) 기술을 개발·실증에 나선다.
경남대는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 2005억원 규모의 피지컬 AI 국가전략사업 총괄 주관대학으로 선정됐다고 17일 밝혔다.
경남대는 2026년부터 2030년까지 한화오션, 두산에너빌리티, 세아창원특수강, 메가존㈜ 등 13개 기업·기관과 함께 제조현장에서 활용할 수 있는 피지컬 AI 기술을 개발하고 실제 산업현장에서 실증한다.
피지컬 AI는 사람의 질문에 답하거나 글과 이미지를 만드는 기존 생성형 AI에서 한 단계 더 나아가, 실제 현장의 상황을 인식하고 판단해 기계와 장비의 움직임까지 제어하는 인공지능 기술이다. 공장이나 조선소 등 제조현장에서 사람과 AI가 함께 작업할 수 있도록 하는 기술로 이해하면 쉽다.
경남대가 맡은 핵심 역할은 제조현장에서 발생하는 다양한 데이터를 모으고 이를 AI 학습과 실증에 활용할 수 있는 기반을 만드는 것이다. 공장에서는 설비와 센서, 생산공정 등에서 방대한 데이터가 발생한다.
경남대는 이 데이터를 체계적으로 수집·융합해 신뢰도 높은 제조 데이터를 구축하고, 이를 토대로 AI가 실제 제조공정을 이해하고 판단할 수 있도록 기술 개발을 지원한다.
열과 유체의 움직임 등 제조현장에서 작용하는 물리법칙까지 AI가 학습할 수 있도록 하는 '물리정보신경망(PINN)' 기술을 활용한다. 이를 바탕으로 사람과 AI가 함께 판단하고 행동하는 '거대행동모델(LAM)'을 개발해 제조현장에 적용하는 것이 이번 사업의 주요 목표다.
이번 사업은 정부가 추진하는 '경남·전북 AX 연구개발 사업'의 하나다. 전체 사업 규모는 2026년부터 2030년까지 총 1조 4131억 원이며 이 가운데 경남에는 국비 약 4058억 원을 포함해 총 6763억 원이 투입될 예정이다. 경남대가 총괄 주관하는 사업 규모는 2005억 원이다.
경남에는 조선과 방산, 기계, 주조·금형·용접 등 국내 주요 제조산업이 밀집해 있는 만큼 경남대는 지역 산업현장을 피지컬 AI 기술의 실증 무대로 활용해 제조업의 인공지능 전환을 앞당긴다는 계획이다. 경남지능화혁신사업단을 중심으로 초거대제조AI글로벌연구센터, RISE사업단, AI·SW융합전문대학원 등이 함께 참여해 연구개발과 전문인재 양성을 동시에 추진한다.
경남대 학생들은 실제 국가사업의 연구와 제조현장 실증 과정에 참여하면서 피지컬 AI 기술을 익히고 이를 지역 기업 취업과 창업으로 연결할 수 있는 현장형 교육을 받게 된다.
유남현 경남지능화혁신사업단장은 "이번 선정은 경남대가 피지컬 AI 분야에서 축적해 온 연구 역량과 지역 제조현장과의 긴밀한 협력을 인정받은 결과"라며 "지역을 대표하는 제조기업들과 함께 실제 현장의 데이터를 AI로 연결해 경남 제조업의 대전환을 이끌겠다"고 말했다. 이어 "학생들이 국가전략사업의 실제 연구·실증 현장에서 배우고 성장해 피지컬 AI 시대를 이끌 전문인재로 성장할 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.
news2349@newspim.com