김성제 의왕시장 "안전·건강 먹거리 제공...학생 중심 교육복지 실현"

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 17일 2026년 학교급식 지원사업을 강화했다.
- 관내 37개교 1만4038명에 53억1900만원을 투입했다.
- 친환경 식재료 검사와 협력으로 안전급식을 높였다.
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관내 유·초·중·고·특수학교 37곳 1만 4000여 명 대상
친환경 우수 가공식품 차액 지원 등 먹거리 품질 강화
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 성장기 학생들에게 안전하고 건강한 먹거리를 제공하고 교육복지를 실현하기 위해 학교급식 지원사업을 지속 강화하고 있다.
의왕시는 올해 관내 사립유치원 6개원과 초·중·고·특수학교 31개교(총 1만 4038명)를 대상으로 총 53억 1900만 원 규모의 '2026년 학교급식 지원사업'을 추진 중이라고 17일 밝혔다.
주요 예산 내역은 ▲학교 무상급식 경비 지원 47억 9300만 원▲친환경 우수 가공식품 차액 지원 3억 8000만 원▲(재)안양군포의왕과천 공동급식지원센터 운영 보조금 1억 4600만 원 등이다.
의왕시 학교급식 정책은 단순히 급식비를 지원하는 데 그치지 않고 식재료의 안전성과 품질 향상에 주력하고 있다. 특히 친환경 우수 가공식품 차액 지원에는 국내산 Non-GMO(비유전자변형) 원료 사용과 화학첨가물 무사용 등 엄격한 품질 기준을 적용해 장류, 식용유, 소스류 등 일상 식재료부터 깐깐하게 관리한다.
급식 안전성을 뒷받침하기 위해 의왕·안양·군포·과천 4개 시가 함께 설립·운영하는 공동급식지원센터의 역할도 크다.
센터는 영양교사와 교육지원청 관계자 등이 참여하는 식재료 선정관리위원회를 통해 안전성이 검증된 제품만을 엄선하며 올해 상반기에만 600여 건의 식재료 안전성 검사를 실시하고 결과를 시 누리집 등에 공개했다.
시는 향후에도 학교, 교육지원청, 공동급식지원센터 등 관계기관과 긴밀히 협력해 지원에서 소외되는 학생이 없도록 먹거리 복지망을 더욱 강화할 방침이다.
김성제 의왕시장은 "학교급식은 단순히 식사를 제공하는 것을 넘어 학생들의 건강과 학부모의 안심을 책임지는 핵심 교육복지"라며 "모든 아이가 안전하고 질 높은 급식을 누릴 수 있도록 세심히 챙기겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com