장수 트레일레이스 18일 개막…국내외 2800여명 산길 달린다

AI 핵심 요약beta
- 전북 장수군이 17일 제8회 장수트레일레이스를 18일 시작한다고 밝혔다.
- 이번 대회는 7개 코스에 국내외 선수 2800여명이 참가한다.
- 장수군은 산악자원과 관광명소를 활용한 축제로 운영한다.
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미국·영국·중국 등 해외 선수 참가…장안산·팔공산 등 산악자원 관광 연계
[장수=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 장수군은 산악자원을 배경으로 국내외 트레일러너들이 달리는 '제8회 장수트레일레이스'가 오는 18~20일 개최된다고 17일 밝혔다.
㈜락앤런이 주최·주관하고 장수군이 후원하는 이번 대회는 100마일 및 100마일 랠리, 100K, 40K-J(장안산), 38K-P(팔공산), 20K, 5K 등 총 7개 코스로 진행된다. 18일 100마일 코스를 시작으로 19일부터 본격적인 레이스가 펼쳐진다.
이번 대회에는 국내 선수와 함께 미국, 러시아, 영국, 중국, 스위스, 태국, 일본, 프랑스, 몽골 등 해외 선수들을 포함해 약 2800여명이 참가할 예정이다.
트레일러닝은 인공 트랙이나 아스팔트 도로가 아닌 잔디와 흙, 숲길 등 자연 속을 달리는 스포츠다. 장수트레일레이스는 장수군 주요 관광명소인 장안산과 팔공산, 동촌리 고분군, 승마로드 등을 코스로 활용해 참가자들이 장수의 자연경관을 체험할 수 있도록 구성됐다.
본 행사장인 장수종합경기장에서는 장수군의 특산물을 만나볼 수 있는 농산물 판매부스와 먹거리, 가족 체험부스, 후원 브랜드 부스 등이 운영된다. 참가자와 방문객이 함께 어우러지는 지역 축제의 장도 마련될 예정이다.
특히 장수트레일레이스는 지난해 국내 최초로 100마일 코스를 성공적으로 운영한 경험을 바탕으로 올해 대회에서는 해당 코스를 더욱 보완해 장수의 산악자원을 달리는 선수들에게 특별한 경험을 제공한다는 계획이다.
김영록 ㈜락앤런 대표는 "점차 성장하고 있는 장수트레일레이스를 통해 장수군이 산악레저의 메카로 자리 잡기를 바란다"며 "이번 대회를 성공적으로 개최해 국내 최고의 트레일레이스 대회로 발돋움할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
최훈식 장수군수는 "지난해 국내 최초로 100마일 코스를 도입해 장수트레일레이스의 새로운 가능성을 보여줬고 올해도 100마일 코스를 운영하면서 장수의 아름다운 산악자원과 청정 자연을 전국의
gojongwin@newspim.com