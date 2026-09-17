진안홍삼축제 18일 개막…홍삼 체험부터 K-POP·트로트 공연까지

AI 핵심 요약beta
- 진안군이 18일 2026 진안홍삼축제를 개막했다.
- 축제는 20일까지 마이산 북부서 홍삼 체험과 먹거리를 선보인다.
- 에일리·국카스텐 등 공연과 안전관리도 강화했다.
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에일리·데이브레이크·국카스텐·이찬원 등 출연…홍삼바비큐·홍삼깍두기 체험
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 대표 가을축제인 '2026 진안홍삼축제'가 홍삼을 소재로 한 체험과 먹거리, 공연 등을 앞세워 18일 개막해 사흘간 방문객을 맞는다고 17일 밝혔다.
올해 축제는 18~20일 마이산 북부 일원에서 '홍삼의 매력에 삼(蔘)며들다!'를 주제로 열린다. 홍삼을 보다 친근하고 재미있게 경험할 수 있도록 먹거리와 체험, 웰니스, 놀이, 지역문화 콘텐츠 등을 폭넓게 마련했다.
가족 단위 방문객을 위한 어린이 놀이·체험 프로그램과 함께 '캐치! 티니핑 싱어롱쇼', '하츄핑 포토존' 등이 운영된다. 청소년을 대상으로는 '홍삼 에너지 랜덤플레이댄스'와 청소년 문화축제 '레드에너지페스타' 등이 마련돼 참여형 무대를 선보인다.
젊은 층을 겨냥한 '홍삼파워존'에서는 진안군 역도선수단과 함께하는 길거리 크로스핏과 떡볶이 브랜드 '두끼떡볶이'의 '홍삼 in 떡볶이' 협업 시식 등이 진행된다.
건강과 휴식을 위한 웰니스 프로그램도 운영된다. '산골愛홍삼한상'에서는 진안의 식재료와 홍삼을 활용한 식사와 요가·명상, 야외족욕 등을 즐길 수 있다.
홍삼을 직접 배우고 체험하는 프로그램으로는 '홍삼명인교실'과 '홍삼깍두기 담그GO 나누GO'가 마련된다. 인삼·홍삼 명인의 이야기를 듣고 홍삼 제조 과정과 가치를 알아보는 한편 홍삼을 활용한 깍두기를 직접 담그고 나누는 체험도 진행된다.
먹거리도 강화해 홍삼을 활용한 메뉴와 진안 특산 돼지고기를 활용한 '홍삼바비큐'를 선보인다. 더본코리아와 협업해 진안 돼지고기와 홍삼소시지에 홍삼소금을 더한 이색 바비큐 메뉴도 마련했다.
지역 주민이 직접 참여하는 '마을에서 놀자' 프로그램에서는 지역 마을별 특색을 살린 체험과 콘텐츠를 선보이며 진안의 지역문화와 공동체의 매력을 알린다.
공연도 축제 기간 이어진다. 18일 오후 7시 개막식 축하공연에는 에일리와 데이브레이크가 출연하며 19일 오후 6시 '레드에너지페스타'에는 국카스텐, HYNN(박혜원), 찬(Chan), 환희가 무대에 오른다.
20일 오후 5시에는 '제10회 진안고원 트로트페스티벌'이 열려 심수봉, 이찬원, 장민호, 김다현, 윤수현, 미스김 등이 출연해 축제 마지막 무대를 장식한다.
진안군은 축제 기간 인파가 몰리는 주요 구간에 경찰과 안전요원 등을 배치하고 의료지원과 교통통제 체계를 구축하는 등 관람객 안전관리에도 힘쓸 계획이다.
전춘성 진안군수는 "진안홍삼축제는 진안의 청정 자연과 홍삼의 경쟁력을 알리는 대표 축제"라며 "교통·주차·안전·위생 등 현장 운영을 철저히 점검해 방문객 누구나 안심하고 즐길 수 있는 축제가 되도록 끝까지 지원하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com