韩华携手阿联酋EDGE集团 构建阿联酋一体化防空网

纽斯频通讯社首尔9月17日电 韩国韩华集团旗下韩华系统17日表示，已与阿联酋国有防务企业EDGE集团就阿联酋一体化防空网建设达成主要条件协议，双方将推动防空合作从单一武器系统供应扩大至多层级防空体系建设，并研究在阿联酋设立合资企业以及建立当地生产和维护体系。

韩华系统17日表示，已与阿联酋国有防务企业EDGE集团就阿联酋一体化防空网建设达成主要条件协议，图为签约现场。【图片=韩华系统提供】

韩华系统表示，双方于当地时间15日在阿联酋阿布扎比EDGE集团总部签署主要条件协议，双方代表及主要管理层出席签约仪式。

根据协议，双方将就一体化防空网建设所需武器系统的引进方向及分阶段推进内容进行研究。

双方计划根据两国政府间防务合作进展进一步具化相关项目，并在取得必要政府批准、完成相关协商后，研究成立当地合资企业以及生产和业务运营方案。

根据计划，双方将分阶段推进防务产业本土化，以提升阿联酋国内防务生产和维护能力。合作不仅包括韩国武器装备出口，还将探索在阿联酋建立生产和运营相关产业基础。

韩华近年来持续扩大在中东防务市场业务。2022年，韩华开始向阿联酋供应与中程地对空制导武器系统"天弓-Ⅱ"相关装备；2024年向沙特阿拉伯、2025年向伊拉克供应相关装备。韩华系统负责多功能雷达，韩华航空航天负责发射车、发射管及弹体组件等。

此次合作将把双方业务范围从单一装备供应扩大至一体化防空体系。韩华计划以远程、中程地对空制导武器系统为中心，将反无人机系统（C-UAS）与短程防空系统连接起来，构建覆盖短程、中程和远程的多层级防空网。

韩华还提出将阿联酋打造为其拓展中东及第三国市场的战略支点。双方计划结合阿联酋产业基础与韩华防务技术，扩大当地业务，并在此基础上共同探索全球市场合作机会。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社