대신증권, 유튜브 채널서 변동성 대응 위한 'ETF 자산배분 전략' 소개

AI 핵심 요약beta
- 대신증권은 17일 오후 4시 대신TV서 세미나를 연다.
- ETF 자산배분 전략과 분산투자 활용법을 소개한다.
- 11월까지 6회 라이브 진행하고 경품도 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 17일 오후 4시 자사 공식 유튜브 채널 대신TV에서 '마음의 안정을 찾아주는 ETF 자산배분 전략'을 주제로 마켓인사이트 라이브 세미나를 진행한다고 밝혔다.
대신증권은 이번 세미나에서 시장의 불확실성에 대응하면서 투자 위험을 분산할 수 있는 자산배분 전략을 살펴보고, ETF를 활용해 이를 실제 투자에 적용하는 방법을 소개할 예정이다.
특정 자산에 집중하기보다 다양한 자산에 분산 투자함으로써 시장 변동성에 대응하고 안정적인 포트폴리오를 구축하는 데 초점을 맞춘다.
시청 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행한다. 세미나 실시간 및 다시보기 시청 후 설문에 참여한 고객 가운데 매 회차 30명을 추첨해 모바일 커피 쿠폰을 증정한다. 오는 11월까지 진행되는 총 6회 세미나 가운데 3회 이상 시청한 고객 10명에게는 추첨을 통해 치킨 쿠폰을 제공한다.
이번 방송은 대신증권이 마련한 '가을학기 마켓인사이트' 시리즈의 두 번째 프로그램이다. 대신증권은 투자자들이 변화하는 시장 환경을 이해하고 실질적인 투자 아이디어를 얻을 수 있도록 오는 11월까지 총 6회에 걸쳐 마켓인사이트 라이브를 진행할 계획이다.
김광민 대신증권 영업지원센터장은 "ETF는 다양한 자산에 손쉽게 분산 투자할 수 있어 포트폴리오를 구성하는 데 활용도가 높다"며 이번 세미나가 투자자들이 자신의 투자 목적에 맞는 포트폴리오를 설계하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com