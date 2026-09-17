카카오페이증권·금융감독원, '신혼부부 금융문화 토크쇼' 공동 후원

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이증권과 금감원이 17일 신혼부부 토크쇼를 공동 후원했다.
- 행사는 10월 15일 서울 명동서 열리며 100쌍을 무료 초청했다.
- 전문가들이 소비·투자·노후 등 재무설계를 조언할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김경일·이진우 등 심리·경제·재무 전문가 참여
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 카카오페이증권과 금융감독원이 금융과행복네트워크가 주관하는 신혼부부 대상 금융문화 토크쇼 '머니머니 해피토크'를 공동 후원한다.
17일 카카오페이증권에 따르면 이번 토크쇼는 신혼부부가 금융에 대한 생각을 나누고 자산 형성의 밑그림을 그려볼 수 있도록 마련됐다.
토크쇼는 10월 15일 오후 3시부터 5시까지 서울 명동 온즈드롬에서 열린다. '우리 둘의 첫 머니라이프: 부부가 함께 여는 돈의 미래'를 주제로 신혼부부 100쌍(총 200명)을 초청하며, 참가비는 무료다.
토크쇼에는 김경일 아주대학교 심리학과 교수와 이진우 경제평론가, 김예희 공인회계사, 방송인 오상진이 나선다. 금융감독원의 '생애주기별 금융생활 가이드북'을 바탕으로, 돈에 대한 부부의 시각차부터 소비와 투자, 노후 준비까지 신혼부부가 마주할 수 있는 다양한 과제와 바람직한 재무설계 방향을 각자의 전문 분야에서 짚어본다.
금융소비자보호 전문가인 정운영 금융과행복네트워크 이사장도 토크 리더로 나서 금융소비자 관점의 조언을 더한다. 결혼 3년차인 코미디언 김기리와 배우 문지인 부부도 신혼부부 MC로 참여해 결혼 후 경험한 자산 관리 고민을 나눈다.
이번 토크쇼 후원은 카카오페이증권이 지난 7월부터 진행 중인 '2026년 대한민국은 결혼하면 주식을 받는 나라' 캠페인의 연장선이다. 축의금 문화에 주식을 접목해 결혼이라는 새로운 시작을 축하하는 이 캠페인은 시작 두 달 만에 참여자 6만 명 돌파를 앞두고 있다.
카카오페이증권은 주식 축의금으로 부부의 첫 자산 형성을 응원한 데 이어, 이번 후원으로 신혼부부의 금융 이해 확대에 힘을 보탠다는 계획이다.
카카오페이증권 측은 "결혼을 계기로 돈 관리를 함께 시작하는 신혼부부에게 자산 형성의 밑거름이 될 수 있는 정보와 관점을 전하고자 했다"며 "이번 토크쇼가 건강한 금융생활을 응원하는 또 하나의 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
금융감독원은 "신혼기는 부부가 서로의 금융 가치관을 이해하고 함께할 미래를 설계하면서 행복한 결혼생활을 만들어가는 시작점"이라며 "이번 토크쇼를 통해 신혼부부가 공동의 재무 목표를 세우고 실천해 나가는 데 필요한 도움을 얻으시길 바란다"고 했다.
rkgml925@newspim.com