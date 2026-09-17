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다카이치, 오늘 개각...외무상·재무상 등 주요 각료 유임

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  • 다카이치 총리가 17일 오후 개각을 발표했다
  • 외무상·재무상·방위상 유임으로 정권 골격을 지켰다
  • 일본유신회 첫 입각으로 연립 기반을 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리가 17일 오후 개각을 발표한다. 외무상과 재무상, 방위상 등 주요 각료를 유임시켜 정권의 기본 골격을 유지하는 한편, 연립정권 파트너인 일본유신회 인사를 새로 입각시켜 정권 기반을 강화한다는 구상이다.

다카이치 총리는 이날 오전 임시 각의(국무회의)를 열어 각료들의 사표를 일괄 제출받은 뒤 조각본부를 설치하고 새 각료 인선에 들어간다. 이후 나루히토 일왕의 인증식을 거쳐 제2차 다카이치 내각이 정식 출범한다. 총리는 이날 오후 기자회견을 열고 개각의 배경과 향후 국정 운영 방향을 설명할 예정이다.

이번 개각에서는 기하라 미노루 관방장관을 비롯해 가타야마 사츠키 재무상, 모테기 도시미쓰 외무상, 고이즈미 신지로 방위상 등 주요 각료가 유임될 전망이다. 정책의 연속성과 국정 운영의 안정성을 중시해 기존 내각의 골격을 유지하면서 주요 현안의 실행에 속도를 내겠다는 의미로 풀이된다.

특히 연립정권을 구성하고 있는 일본유신회의 입각 여부가 이번 개각의 주요 관심사로 꼽힌다. 다카이치 총리는 16일 일본유신회 대표인 요시무라 히로후미 오사카부 지사와 회담하고, 유신회에서 처음으로 각료를 기용하는 데 공식 합의했다.

앞서 유신회는 지난해 10월 자민당과 연립정권을 구성한 이후에도 각료를 내지 않고 이른바 '각외 협력' 형태로 정권에 협력해 왔다. 이번 개각에서는 유신회 전 간사장인 나카츠카 히로시가 새 각료로 기용될 전망이다. 요시무라 대표는 회담 후 "내각에서도 책임을 공유해 정책과 공약을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

참의원 출신의 후루카와 도시하루 의원도 새롭게 입각할 것으로 예상된다. 의사와 변호사 자격을 모두 보유한 후루카와 의원은 자민당 후생노동부회장과 법무부회장, 참의원 정무심의회장 등을 지낸 경험이 있다.

이번 개각은 가을 임시국회를 앞두고 정책 추진력을 높이는 데 초점이 맞춰져 있다. 임시국회에서는 식료품 소비세율을 2년간 한시적으로 1%로 낮추는 법안과 중의원 의원 정수 삭감 법안 등이 논의될 예정이다.

다만 참의원에서 여당이 과반 의석을 확보하지 못한 상황이어서 관련 법안의 국회 통과를 위해서는 야당의 협조가 필요한 상황이다. 요시무라 대표도 16일 다카이치 총리에게 임시국회에서 두 법안의 성립을 목표로 하겠다는 방침을 전달했다.

연말에는 국가안전보장전략 등 안보 관련 3개 문서 개정도 예정돼 있다. 다카이치 총리는 모테기 외무상과 고이즈미 방위상 등을 유임시켜 외교·안보 정책의 연속성을 확보하고 관련 작업을 계속 추진할 것으로 보인다.

한편 자민당은 16일 당직 인사를 확정했다. 아소 다로 부총재와 스즈키 슌이치 간사장을 비롯해 고바야시 다카유키 정무조사회장, 니시무라 야스토시 선거대책위원장 등을 유임했다. 국회대책위원장에는 무라이 히데키 국대부위원장을 새로 기용하고, 전임자인 가지야마 히로시 의원은 총무회장으로 자리를 옮겼다.

다카이치 총리는 "당과 정부가 하나가 돼 난국을 타개하고 국민이 경제성장에 따른 풍요와 안심을 실감할 수 있을 때까지 정책으로 미래를 개척해 나가겠다"고 밝혔다.

이번 개각은 주요 각료의 유임을 통해 정책의 연속성을 유지하면서 일본유신회의 첫 입각을 통해 연립정권의 결속을 강화하는 데 무게가 실린 것으로 보인다.

다카이치 1기 내각 각료들 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com

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美, 3년만에 기준금리 0.25%P 인상 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 16일(현지시간) 3년여 만에 기준금리를 올렸다. 연내 추가 인상 가능성도 함께 열어뒀다.  연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했다. 표결은 12대 0 만장일치였다. 연준이 금리를 올린 것은 지난 2023년 7월 이후 처음이다. FOMC는 성명에서 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 더 빠르게 돌아가는 것을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 금리를 올리지 않으면 물가가 목표치로 내려오는 데 더 오래 걸린다는 뜻이다. 이어 "위원회는 물가 안정을 반드시 달성할 것"이라고 못 박았다. ◆ 워시 "성장은 높고, 문제는 물가"…추가 인상 무게 케빈 워시 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 경제 판단부터 정리했다. 그는 "최근 몇 주만 놓고 봐도 광범위하게 정의한 지표들이 경제가 실제로 강해졌음을 말해준다"며 "기저 성장세가 더 높다"고 말했다. 이어 "문제는 물가"라며 "물가 안정은 5년 반 넘게 문제였다"고 지적했다. 최근 지표를 두고는 "6개월 기준으로든 12개월 기준으로든 3%를 넘는 상승률을 기록하는 항목이 여전히 너무 많다"고 말했다. 7월 동결 이후 무엇이 바뀌었느냐는 질문에는 세 가지를 들었다. 경제가 강해졌고, 올여름 물가 흐름이 시험을 통과하지 못했으며, 지정학적 상황에 대한 판단이 달라졌다는 것이다. 워시 의장은 "이 세 가지가 오늘의 확고한 만장일치 결정으로 이어졌다"고 설명했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.17 mj72284@newspim.com 이날 연준은 추가 인상 여지도 열어뒀다. 워시 의장은 현재 금리가 긴축적이냐는 질문에 "금융 여건을 긴축적이라고 표현하기 어렵다고 말해 왔다"며 "지난 이틀간 회의 테이블에서 들어보니 동료들도 그렇게 표현하기를 어려워했다"고 답했다. 이번 인상에 대해서도 "완화를 한 단위 걷어낸 것"이라고만 규정했다. 연속 인상이 필요한지에 대해서는 답을 거부했다. 시장에 방향을 제시하지 않겠다는 새 방침을 지키겠다는 이유에서다. 그는 "데이터 포인트는 노이즈가 많고, 데이터 포인트 의존은 위험한 집착"이라고 말했다. 물가를 잡기 위해 고용을 희생해야 하느냐는 질문에는 "실업률이 기본적으로 완전고용에 부합하는 수준에서 움직이고 있다"며 "목표를 달성하기 위해 노동시장에 해를 끼쳐야 한다고 생각하지 않는다"고 답했다. 함께 공개된 점도표에서는 위원 16명이 올해 안에 최소 한 차례 추가 인상을 예상했다. 6월에는 올해 두 차례 이상을 점친 위원이 6명에 그쳤다. 연말 기준금리 전망 중간값은 4.1%로 6월의 3.8%에서 올랐다. 2027년 중간값은 추가 인상이 없는 것으로 나타났으나 8명은 현 수준보다 0.25%포인트 더 높은 금리를 선호했다. 워시 의장은 6월에 이어 이번에도 전망을 제출하지 않아 19명 중 18명의 점만 찍혔다. 금리를 올렸는데도 물가가 2%로 돌아가는 시점은 오히려 1년 밀려 2029년으로 제시됐다. 성명이 "더 빠른 복귀"를 말한 것과 어긋난다는 지적에 워시 의장은 "쉽게 정리하자면 그것은 내 전망이 아니다"라며 "동료 18명의 전망이고 나는 그것을 충실히 전달했을 뿐"이라고 답했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석이코노미스트는 "이번 경제전망 요약 전반에 매파적 색채가 깔려 있다"고 진단했다. ◆ 트럼프 압박엔 "우리 차선 지킨다" 이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구와 정면으로 어긋난다. 트럼프 대통령은 최근 연준이 금리를 내리지 않으면 무역 전쟁을 확대하겠다고 위협했고, 지난 13일에는 미국의 차입 비용이 세계에서 가장 낮아야 한다는 주장을 되풀이했다. 워시 의장은 연준 독립성에 대한 시험이라는 시각을 어떻게 보느냐는 질문에 "대통령과의 대화에 대해서는 드릴 말씀이 없고, 나는 월가 뉴스레터가 아니다"라고 답했다. 이어 "독립성은 양방향 도로"라며 "무역 정책과 재정 정책을 하는 이들도 자기 차선을 지키게 한다. 그래야 우리가 여기 서서 보이는 대로 말할 수 있다"고 말했다. 시장은 기자회견을 거치며 방향을 틀었다. 발표 직후 오름세를 보였던 증시는 하락 전환했고, 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 큰 폭으로 올랐다. 페더레이티드헤르메스의 캐런 마나 채권 전략가는 "긴축 위험의 상당 부분은 이미 가격에 반영돼 있고 더 큰 신호는 연준이 이것으로 충분하다고 보느냐 아니면 더 이어질 것의 시작으로 보느냐"라고 짚었다. mj72284@newspim.com 2026-09-17 04:15
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'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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