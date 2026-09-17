하나증권, '하나증권V' 출시 기념 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 17일 MTS 하나증권V 출시 기념 행사를 시작했다.
- 오는 11월 17일까지 메가 경품 페스티벌을 진행한다.
- 국내주식 매수와 공유 등으로 경품과 수수료 혜택을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
CES 2027 투어·갤럭시 Z 폴드8 등 경품
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 신규 모바일트레이딩시스템(MTS) '하나증권V' 출시를 기념해 오는 11월 17일까지 '메가 경품 페스티벌'을 진행한다고 17일 밝혔다.
이번 행사는 하나증권 계좌를 보유한 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 매수 금액과 참여 방식에 따라 경품을 제공한다.
국내주식과 상장지수펀드(ETF)를 하루 100만원 이상 매수하면 '제네시스 GV90' 경품에 자동 응모된다. 별도 응모 절차는 없으며 이벤트 기간 중 매수 조건을 충족한 거래일 수에 따라 응모 기회가 누적된다.
회차별 경품 행사도 총 4차례 진행한다. 경품은 ▲CES 2027 패키지 투어 ▲갤럭시 Z 폴드8 ▲삼성전자 SMART M7 43인치 ▲삼성 노트북 ▲삼성 로봇청소기 ▲국내주식 등이다. 고객은 회차마다 원하는 경품을 선택해 응모할 수 있다.
매 영업일 오후 1~4시에는 '선착순 경품 받기' 행사를 진행한다. 하루 선착순 1000명에게 올리브영과 네이버페이, 배달의민족 등 브랜드 쿠폰을 제공한다.
카카오톡 친구 공유 행사도 마련했다. 이벤트 링크를 카카오톡 친구에게 공유한 고객이 2만명에 도달하면 참여자 2만명 전원에게 국내주식 매수쿠폰 2000원을 지급한다.
하나증권은 순신규·휴면 고객을 대상으로 국내주식 매매 수수료 우대 혜택도 제공한다. 해당 고객이 종합매매 계좌를 개설한 뒤 '국내주식 매매수수료 우대받기 이벤트'를 신청하면 1년간 국내주식 거래 시 0.0036396%의 우대 수수료율을 적용받는다.
자세한 내용은 하나증권 홈페이지와 MTS '하나증권V'에서 확인할 수 있다.
조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "앞으로도 하나증권V를 중심으로 손님의 투자 편의성과 이용 경험을 지속적으로 개선하고, 차별화된 투자 콘텐츠와 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com