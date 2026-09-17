금융위 "내년 상반기 3조 캠코펀드 조성, 주택 1.8만호 공급"

AI 핵심 요약beta
- 정부가 17일 부실 PF 재구조화 확대를 추진했다
- 캠코펀드로 마포 사업장을 아파트로 바꿔 완판했다
- 내년 상반기 3조원 펀드로 1만8000가구를 공급한다
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"3000억 부실 PF 살려낸 캠코 지원펀드 성공 모델 전국으로 확대"
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 정부가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사업장의 재구조화를 통한 신속한 주택 공급에 속도를 낸다.
사업 중단 위기에 몰렸던 서울 도심 부실 사업장을 아파트로 바꿔 분양을 100% 완료시킨 한국자산관리공사(캠코) 펀드의 성공 사례를 발판 삼아, 내년 상반기까지 3조원 규모의 신규 펀드를 조성해 1만8000가구 이상의 주택 공급을 추진한다는 구상이다.
17일 금융위원회에 따르면 권대영 금융위 부위원장은 이날 서울 마포구 도화동 주택 공사 현장을 방문해 사업 정상화 현황을 점검하고 금융권 간담회를 개최했다.
이날 현장 점검이 이뤄진 마포구 사업장(마포로1구역 제58-2지구)은 2020년 부지 매입 후 2022년 인허가를 마쳤으나, 금리 인상과 공사비 상승, 부동산 경기 악화 등이 겹치며 본PF 전환에 실패해 무산 위기에 처했던 곳이다.
자금난으로 정체됐던 이 사업장은 신한자산운용이 운용하는 '캠코 PF 정상화 지원펀드(이하 캠코펀드)'가 605억원(캠코 자금 275억원)을 투입하면서 기사회생했다. 캠코펀드는 기존 사업자 부지를 인수하고 15개월에 걸친 정비계획 변경을 거쳐 당초 '도시형생활주택'이었던 용도를 수요가 높은 '중소형 아파트(178세대)'로 변경했다. 시공사도 자이S&D로 새롭게 선정하며 사업성을 근본적으로 끌어올렸다.
그 결과 지난 2월 착공에 이어 4월 일반청약에서 1순위 평균 79.99대 1의 높은 경쟁률로 전 평형 완판을 기록했다. 약 3000억원 규모의 부실 주거사업장을 성공적인 분양 단지로 탈바꿈시킨 대표적인 '밸류업(Value-Up)' 사례로, 오는 2028년 12월 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.
정부는 이 같은 성공 모델을 전국으로 확대하기 위해 3조원 규모의 신규 캠코펀드를 조성하기로 했다. 앞서 2023년 9월 조성된 1조1000억원 규모의 기존 캠코펀드가 주거사업장에 3730억원을 투입해 약 3881호의 주택 공급을 이끌어낸 만큼, 그 마중물 역할을 더욱 든든하게 키우겠다는 취지다.
신규 펀드는 정부 재정 1조5000억원과 민간 자금 1조5000억원을 1대 1로 매칭해 조성된다. 오는 10월 운용사 모집 공고를 내고 12월 선정을 거쳐 내년 상반기 중 펀드 결성을 완료할 계획이다. 특히 전체 금액의 60% 이상을 주거사업장에 의무적으로 투자하는 '주목적 투자' 조건을 설정해, 도심 내에 최소 1만8000호 이상의 주택이 신속하게 공급되도록 유도할 방침이다.
이날 현장 간담회에는 금융감독원과 캠코를 비롯해 신한·이지스·캡스톤·코람코·KB자산운용 등 기존 펀드 5개 운용사와 시공·시행사인 자이S&D, SK D&D 대표진이 참석해 신규 펀드 조성에 대한 다양한 건의사항을 전달했다.
권 부위원장은 "오늘 방문한 사업장은 사업이 중단된 상황에서 용도변경(도시형생활주택→아파트)과 시공사 변경 등 사업성을 근본적으로 개선해 민간자금이 유입될 수 있는 여건을 만들었다는 점에서 의미가 크다"며 "캠코펀드가 가진 전문성을 활용해 부실사업장 정상화의 마중물 역할을 톡톡히 수행한 사례"라고 평가했다.
이어 신규 펀드 조성과 관련해 "정부는 3조원 수준의 캠코펀드 신규조성을 준비하며 1.5조원 재정 투입을 추진해 운용 안정성을 뒷받침해 나갈 것"이라며 "현장에서 나온 운용사들의 건의사항도 향후 신규 조성 시 적극 검토해 반영하겠다"고 밝혔다.
권 부위원장은 또 "민간 금융권에서도 부실 사업장 정상화를 단순한 건전성 제고 차원을 넘어 사업성을 높여 수익을 창출하는 새로운 투자 기회로 바라봐 주길 바란다"며 "우리 사회가 직면한 주택 공급 부족 과제 극복을 위해 금융권의 확실한 자금 공급을 당부한다"고 강조했다.
ssup825@newspim.com