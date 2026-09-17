한대희 군포시장, 추석 맞아 전통시장 방문...상인 격려 및 민생 점검

AI 핵심 요약beta
- 한대희 군포시장이 지난 16일 전통시장을 찾아 상인들을 격려했다.
- 군포역전시장·산본시장서 물가 점검과 민원 청취를 했다.
- 시민 참여와 소상공인 지원으로 상권 활성화에 나서겠다 했다.
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구매한 물품은 관내 아동·청소년 복지시설 5곳에 기부해 온정 나눠
한 시장 "전통시장 이용 당부...지역 상권 활성화 및 민생 안정 최선"
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 한대희 경기 군포시장이 추석 명절을 앞두고 관내 전통시장을 찾아 상인들을 격려하며 민생 안정과 지역 경제 활성화 챙기기에 나섰다.
군포시는 한 시장이 지난 16일 군포역전시장과 산본시장을 연이어 방문해 전통시장 현장을 점검했다고 17일 밝혔다.
한 시장은 온누리상품권을 이용해 떡과 과일, 전 등 명절 먹거리를 직접 구매하는 한편 점포 곳곳을 둘러보며 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 상인들의 애로사항을 청취했다.
이번 방문은 추석을 맞아 전통시장 이용을 장려하고 명절 체감 물가를 점검하기 위해 추진됐다. 시는 이날 현장에서 구매한 성품을 관내 아동 및 청소년 복지시설 5곳에 전달하며 나눔을 실천했다.
한대희 군포시장은 "시민 여러분께서 전통시장을 적극적으로 찾아주시면 어려움을 겪는 지역 상인들에게 큰 힘이 될 것"이라며 "소상공인의 목소리를 세심히 살피고 침체한 지역 상권에 활력을 불어넣을 수 있도록 시정 역량을 집중하겠다"고 말했다.
군포시는 전통시장의 경쟁력 강화를 위한 현장 소통을 강화하고 지역 상권 활성화를 위한 다각적인 지원 정책을 추진할 계획이다.
1141world@newspim.com