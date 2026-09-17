김해시, 누리집에 정부 통합인증 도입…온라인 서비스 로그인 체계 개선

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 17일 누리집에 정부 통합인증을 도입했다.
- 대표누리집·예약포털·김해아이家 로그인이 간소화됐다.
- 한 번 인증하면 반복 로그인 없이 이용할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한 번의 로그인 공공 누리집 연계
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 운영하는 주요 온라인 서비스에 정부 통합인증이 연계되면서 시민들이 여러 사이트를 오갈 때마다 반복 로그인해야 했던 불편이 크게 줄어들 전망이다.
시는 시민들이 보다 편리하고 안전하게 온라인 서비스를 이용할 수 있도록 김해시 누리집에 정부 통합인증(Any-ID) 서비스를 도입했다고 17일 밝혔다.
정부 통합인증은 행정안전부가 운영하는 통합인증 서비스로 이용자가 원하는 민간·공공 인증수단을 활용해 다양한 디지털 정부 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 제도다.
이번 도입으로 김해시 대표누리집, 공공예약포털, 김해아이家 이용 시민은 기존 휴대전화, 아이핀 인증에 더해 모바일 신분증, 간편인증, 공동인증서, 금융인증서, 민간 ID 등을 활용해 시 온라인 서비스에 로그인할 수 있게 됐다.
정부 통합인증과 연계된 공공 누리집을 이용할 경우 한 번 로그인하면 반복적인 로그인 절차 없이 여러 서비스를 이용할 수 있어, 이용 편의성이 높아질 것으로 시는 내다봤다.
정부 통합인증을 처음 이용하는 시민은 정부 통합인증 사용자 등록 절차를 거쳐야 한다. 공공예약포털 기존 회원은 로그인 후 최초 1회 본인인증을 갱신해야 하며 기존에 사용하던 공공예약포털 아이디와 비밀번호는 그대로 사용할 수 있다.
사용자 등록과 관리에 관한 상세 안내는 정부 통합인증 누리집에서 확인할 수 있다.
news2349@newspim.com