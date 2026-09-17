신약 개발부터 임상·투자까지...중기부·복지부, 제약바이오 성장지원 연계

AI 핵심 요약beta
- 중기부와 복지부가 17일 제약바이오 지원을 연계했다
- 양 부처는 루닛서 프론티어기업 육성안 의견을 들었다
- 기술개발부터 임상·해외진출까지 단계별 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
개발 단계별 지원 연결해 글로벌 진출 뒷받침
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부와 보건복지부가 제약바이오 중소벤처기업의 기술개발부터 임상·사업화·해외 진출까지 성장 단계별 지원을 연계한다.
양 부처는 서울 강남구 루닛에서 제약바이오 중소벤처기업 현장 간담회를 열고 공동으로 마련 중인 'K-제약바이오 프론티어기업 육성방안'에 대한 의견을 청취했다고 17일 밝혔다.
간담회에는 노용석 중기부 제1차관과 이형훈 복지부 제2차관, 신약개발·디지털헬스·의료기기·바이오소재 분야 기업 대표 8명 등이 참석했다.
기업들은 후보물질 개발과 비임상 단계에서는 기술개발·시험·검증 지원이, 임상 단계에서는 대규모 자금과 전문인력, 병원·임상기관과의 협력이 필요하다고 제언했다. 임상 이후에도 품목허가와 기술이전, 후속투자, 해외 진출로 이어지도록 정책 간 연계를 강화해야 한다는 의견도 나왔다.
양 부처는 중기부의 유망기업 발굴·연구개발(R&D)·투자 지원 역량과 복지부의 제약바이오 전문성·임상 지원 인프라를 결합할 계획이다. 단일 R&D 과제 지원을 넘어 기업별 성장 단계와 수요에 맞춰 정책수단을 연계하는 방향으로 육성방안을 구체화한다.
노 차관은 "제약바이오는 우수한 후보물질과 기술을 확보하더라도 임상과 사업화를 거쳐 시장에 진출하기까지 많은 시간과 자금이 필요한 분야"라며 현장 의견을 육성방안에 반영하겠다고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com