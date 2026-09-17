"사회복지 우선 투자"…김해시, 내년 예산 시민 설문 결과 공개

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 17일 시민설문 결과를 공개했다
- 시민들은 내년도 예산을 사회복지에 우선 투자를 원했다
- 재원은 확대보다 선택과 집중, 참여제 홍보를 원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
재원 운용 효율성 및 제도 홍보 필요
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시민들은 내년도 예산안 편성과 관련해 사회복지 부문에 우선 투자를 원하는 것으로 타났다. 예산 운용 방식에서는 전반적인 지출 확대보다 선택과 집중을 선호하는 경향이 뚜렷하게 확인됐다.
김해시는 지난 7월 13일부터 8월 9일까지 28일간 진행한 '2027년도 예산편성을 위한 시민 설문조사' 결과를 17일 공개했다.
설문은 김해 시민과 김해 지역 직장인을 대상으로 온라인과 오프라인으로 진행됐으며 총 1332명이 응답했다. 서면 조사에 909명, 인터넷 조사에 423명이 참여했다.
2027년에 투자를 확대해야 할 분야로는 사회복지가 가장 많이 선택됐다. 사회복지를 꼽은 응답 비율은 12.1%였고, 문화·관광 분야가 11.9%, 공공질서·안전 분야가 11.4%로 뒤를 이었다. 단기적으로 사회복지, 문화·관광, 안전 관련 수요가 모두 높게 나타난 것이다.
향후 5년간 중점 투자 분야에 대한 질문에서는 문화·관광 분야가 13.3%로 가장 높은 응답을 얻었다. 교통·물류 분야가 12.1%, 공공질서·안전 분야가 11.2%로 뒤를 이어 중기적 관점에서는 문화·관광과 교통, 안전을 균형 있게 강화해야 한다는 의견이 주를 이뤘다.
재원 마련 방향과 관련해서는 예산 규모를 전반적으로 키우기보다 가용 재원을 효율적으로 운용해야 한다는 인식이 뚜렷했다. 재원 마련 대책으로 '선택과 집중'을 꼽은 응답이 52.2%로 절반을 넘었고 '사업 규모 조정·축소'가 23.9%를 차지해 재정의 효율성과 우선순위 조정에 대한 요구가 강하게 드러났다.
건전 재정 운용 방안으로는 자주재원 확충이 가장 높은 응답을 얻었다. 탈루세원 발굴 등을 통한 자체 재원 확대가 31.5%였으며, 중앙정부 지원 예산 확보가 20.8%, 경상경비 절감 등 예산 절감 노력이 17.3%로 나타났다. 지방세 기반 강화와 국비 확보, 지출 구조조정이 병행돼야 한다는 시민 인식이 반영된 결과다.
주민참여예산제 인지도는 중간 수준에 머문 것으로 조사됐다. 응답자의 32.4%가 주민참여예산제를 '보통 수준으로 알고 있다'고 답했으며 '잘 모른다'는 응답도 24.7%에 달했다. 이에 따라 제도에 대한 홍보와 안내를 강화할 필요성이 드러났다.
주민참여예산제 활성화 방안으로는 주민 의견 수렴 채널 확대와 제도 홍보 강화가 주로 제시됐다. 주민 의견 수렴 채널 확대가 42.9%, 제도 홍보 강화가 41.1%로 집계돼 시민들이 예산 과정에 참여할 수 있는 통로를 넓히고 제도 이해도를 높이는 것이 핵심 과제로 떠올랐다.
정영두 시장은 "시민들이 제시한 의견을 예산 편성에 적극 반영해 건전하고 투명한 시민 중심 재정을 운영해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com