金正恩称朝鲜核国家地位"不可逆" 反驳IAEA批评

纽斯频通讯社首尔9月17日电 朝鲜劳动党副部长金与正17日就国际原子能机构（IAEA）大会上对朝鲜核问题提出的担忧和批评作出回应，声称朝鲜核国家地位"绝对不可逆"。

朝鲜劳动党副部长金与正。【图片=纽斯频通讯社】

据朝鲜官媒《朝中社》报道，金与正当天发表谈话说，国际原子能机构第70届大会上出现有关朝鲜"违反联合国安理会决议""威胁国际和平与安全""实现完全且不可逆转的无核化"以及"履行国际义务"等批评。

金与正称，朝鲜的"核国家地位"是"无论用什么手段都无法逆转的绝对事实"。她还声称，朝鲜拥有强大核力量有助于遏制所谓"国际恶霸"行为，并为维护和平与安全作出贡献。

金与正进一步表示，无论有关方面如何在言辞上否定，朝鲜"核地位已经在物理和法律层面永久固化的现实"都不会改变。她还称，任何人或任何事物都无法逆转朝鲜"力量和地位"发生的变化。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西此前对国际核不扩散体系面临的弱化风险表示警告，并将朝鲜核武器计划作为相关问题的典型案例。

格罗西14日在奥地利维也纳开幕的国际原子能机构第70届大会开幕式上说，朝鲜"违反联合国安理会决议，继续推进核武器计划"。国际原子能机构第70届大会目前正在维也纳举行。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社