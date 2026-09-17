롯데시네마, 인천 검단신도시 '검단아라' 18일 오픈

AI 핵심 요약beta
- 롯데시네마가 18일 인천 검단아라를 개관했다
- 검단아라는 6개관 448석에 광음시네마를 갖췄다
- 개관 기념 무료 상영회와 할인 행사를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아라역 직결…무료 상영·회원 시사회 진행
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 인천 검단신도시에 '롯데시네마 검단아라'를 오는 18일 오픈한다고 17일 밝혔다.
롯데시네마 검단아라는 총 6개관 448석 규모로 조성됐다. 검단 지역에서는 처음으로 음향 특화관 '광음시네마'를 선보이며 일반 상영관에는 리클라이너 좌석을 도입했다.
극장은 아라역과 직접 연결돼 대중교통 접근성을 높였으며, 검단신도시 생활권 내에서 영화 관람과 휴식을 함께 즐길 수 있도록 공간을 구성했다.
개관을 기념한 '아라 와라 집들이' 프로모션도 진행한다. '집들이 푸드 나눔' 이벤트를 통해 오리지널 팝콘과 '두바이 쫀득 쿠키'를 무료 또는 100원에 제공하는 행사를 마련했다.
9월 한 달 동안 진행하는 '집들이 MONTH'에서는 영화를 1만원에 관람할 수 있다. 별도 쿠폰을 이용하면 최대 5000원의 추가 할인도 받을 수 있다.
오는 18일부터 20일까지는 매일 오전 10시 선착순 무료 상영회를 진행한다. 영화 '암살자(들)', '타짜: 벨제붑의 노래', '부활남: 더 레드'를 미리 관람할 수 있는 'WELCOME 검단아라 회원시사'도 마련한다.
현장에서는 '9.18초 타임어택 게임'과 캡슐 뽑기 등 참여형 이벤트도 진행할 예정이다.
롯데시네마는 18일 검단구청과 업무협약(MOU)을 체결하고 지역 주민을 위한 혜택도 제공한다. '검단구 구정소식 알림서비스' 이용자에게 영화 및 매점 할인 혜택을 제공하며 개관 당일에는 구민 초청 시사회도 연다.
롯데시네마 관계자는 "광음시네마와 리클라이너 좌석, 아라역 직결 등을 바탕으로 관람 환경을 구성했다"며 "지역 주민들이 일상에서 편하게 찾을 수 있는 공간이 되도록 다양한 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 말했다.
taeyi427@newspim.com