메타바이오메드, 솔메딕스와 제휴해 생분해성 의료기기 개발

AI 핵심 요약beta
- 메타바이오메드가 17일 솔메딕스와 제휴했다.
- 양사는 생분해성 임플란트 공동개발에 나섰다.
- 해외 진출과 CDMO 사업도 함께 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 메타바이오메드가 의료기기 개발 전문기업 솔메딕스와 전략적 제휴를 맺고 생분해성 의료기기 시장 공략에 나선다고 17일 밝혔다.
메타바이오메드의 생분해성 고분자 소재 기술과 솔메딕스의 의료기기 연구개발·제조 역량을 결합해 공동개발부터 제품화, 해외 시장 진출까지 단계적으로 협력한다. 소재 기술 개발에서 사업화까지 이어지는 협력 체계를 구축하고, 진행 상황에 따라 추가 투자 등도 검토할 예정이다.
회사에 따르면 우선 정형외과 및 스포츠의학 분야의 생분해성 임플란트 시장을 공략한다. 솔메딕스의 주요 제품인 '큐라투스'는 어깨 회전근개 파열 수술 등에 활용되는 생분해성 고분자 소재 기반 의료기기로, 손상된 인대와 힘줄 등 연조직을 뼈에 고정·지지한 뒤 일정 기간이 지나면 체내에서 서서히 분해되는 특징을 갖는다. 양사는 이를 시작으로 신규 의료기기를 공동개발하고 적용 범위를 확대할 계획이다.
임상 경쟁력을 높이기 위해 이화여자대학교 신상진 교수가 실제 수술 환경을 반영한 제품개발과 임상·학술 협력에 참여한다. 양사는 미국정형외과학회, 독일 메디카, 중동 아랍헬스 등 국내외 주요 학회와 의료기기 전시회에 공동 참여해 제품의 임상적 경쟁력을 알리고 해외 사업 파트너를 발굴한다.
자체 개발 제품의 해외 판매와 함께 글로벌 의료기기 기업을 대상으로 한 생분해성 고분자 소재 기반 위탁개발·제조(CDMO) 사업도 공동 추진한다. 메타바이오메드의 소재 기술과 솔메딕스의 의료기기 개발·제조 역량을 결합해 글로벌 기업과의 공동개발 및 사업협력 기회를 발굴할 방침이다.
오지수 메타바이오메드 사장은 "솔메딕스와의 전략적 제휴는 당사가 축적해 온 생분해성 고분자 소재 기술을 고부가가치 의료기기 분야로 확장하는 중요한 계기"라며 "공동개발부터 해외 시장 진출, CDMO 사업까지 협력 범위를 확대해 바이오폴리머를 새로운 성장축으로 육성하겠다"고 말했다.
양인철 솔메딕스 대표는 "메타바이오메드의 생분해성 고분자 소재 기술과 글로벌 사업 역량에 솔메딕스의 의료기기 개발 및 제조 역량을 결합하는 전략적 파트너십"이라며 "공동개발과 글로벌 시장 진출을 통해 생분해성 의료기기 분야의 새로운 성장 기회를 만들어 나가겠다"고 밝다.
nylee54@newspim.com