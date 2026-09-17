'채권왕' 건들락 "연준, 금리 0.5%p 올렸어야"

AI 핵심 요약beta
- 제프리 건들락은 16일 연준의 0.25%p 인상을 비판했다
- 그는 인플레 대응엔 0.50%p 인상이 필요했다고 했다
- 워시 회견도 부실·불투명하다며 연준 대응을 질타했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= '채권왕'이라고 불리는 미국 월가의 채권 투자자 제프리 건들락 더블라인캐피털 최고경영자(CEO)가 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상폭이 인플레이션 대응에 미흡했다고 지적했다.
16일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 건들락은 이날 연준의 금리 결정 직후 진행된 인터뷰에서 연준이 이번에 0.25%포인트가 아닌 0.50%포인트를 인상했어야 했다며 "이번 조치는 시장에 강력한 충격을 주고 상황을 종료시키는 '스턴 앤드 던(Stun and Done)' 방식이었어야 했다"고 주장했다.
건들락은 미국이 직면한 인플레이션 문제가 연준 내부에서 여전히 충분히 경각심을 얻지 못하고 있다고 우려를 표했다.
그는 단기 금리 전망을 반영하는 미 국채 2년물 금리가 연준의 기준금리보다 100bp(1%포인트) 이상 높았던 점을 지적하며, 0.50%포인트 인상이 연준 금리와 시장 금리 간의 격차를 바로잡는 '실질적인 조정'을 제공했을 것이라고 설명했다.
그는 "2년물 국채 금리가 연준 행보를 선행한다는 가설이 이번 결정으로 다시 한번 입증됐다"며 "나라면 일단 0.50%포인트를 올린 뒤 경제 지표의 추이를 지켜봤을 것"이라고 덧붙였다.
건들락은 케빈 워시 연준 의장의 기준금리 결정 후 기자회견에 대해서도 정면으로 비판했다. 회견 진행 중 다우존스30산업평균지수가 700포인트 급락하는 등 증시 하락세가 가속화된 데 대해 그는 당연한 반응이라고 평가했다.
건들락은 워시 의장의 기자회견을 두고 "내용이 좀 부실하고 불투명했다"고 꼬집었다. 특히 연준의 주요 운영 방식을 평가하기 위해 외부 인사로 태스크포스(TF)를 꾸리겠단 워시 의장의 방침에 대해 "문제가 생긴 기업이 컨설턴트를 고용하는 것과 같다"며 "컨설턴트는 결국 경영진이 듣고 싶어 하는 말만 해줄 뿐"이라고 날을 세웠다.
wonjc6@newspim.com