최교진, 중학교 '1일 교사'로 청소년 도박 예방수업…금감원장에 바통

AI 핵심 요약beta
- 최교진 교육부 장관이 17일 군산동원중에서 일일 교사로 나선다.
- 청소년 도박문제 인식주간에 맞춰 예방교육을 강화했다.
- 학생들과 제로라운드를 관람하며 도박 위험성을 알린다.
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예방 연극 '제로라운드' 관람…특별강사 릴레이 참여
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관은 17일 전북 군산동원중학교를 찾아 청소년 도박문제 예방 교육을 위한 일일 교사로 나선다.
이번 수업은 이달 14일부터 20일까지 운영되는 '도박문제 인식주간'을 계기로 마련된 특별강사 릴레이의 하나다. 청소년의 도박 위험에 대한 경각심을 높이고 학교 예방교육을 강화하기 위한 취지다.
최 장관은 1학년 학생들을 대상으로 '나의 꿈, 나의 선택'을 주제로 수업한다. 학생들과 꿈을 이루기 위한 과정에 대해 이야기하고 게임이나 놀이 형태로 접근하는 온라인 도박의 특성과 위험성을 설명할 예정이다.
수업을 마친 뒤에는 학생들과 함께 예술체험형 도박 예방 프로그램 '제로라운드'를 관람한다. 제로라운드는 청소년이 사이버도박의 유혹에서 벗어나는 과정을 연극 형식으로 구성한 프로그램으로 이달부터 전국 170개 학교에서 운영되고 있다.
최 장관은 특별강사 릴레이의 다음 주자로 이찬진 금융감독원장을 지목할 예정이다. 이번 릴레이는 지난 5월 청소년 사이버도박 공동 대응을 위한 업무협약에 참여한 사행산업통합감독위원회와 교육부, 금융감독원, 성평등가족부 기관장이 차례로 강연하는 방식으로 진행된다.
최 장관은 "꿈은 생각으로 시작하지만 선택을 통해 이루어진다"며 "학생들이 도박의 유혹 앞에서 올바른 선택을 하고 자신의 소중한 꿈을 이루어 가길 바란다"고 당부할 예정이다.
jane94@newspim.com