최교진, 추석 앞두고 전통시장·장애인시설 방문…"배움 소외 없도록"

AI 핵심 요약beta
- 최교진 교육부 장관이 17일 세종전통시장을 찾는다
- 명절 경기와 물가 애로를 듣고 상인들을 격려한다
- 이후 노아의집 방문해 물품을 전달하고 특수교육을 강조한다
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중증장애인 시설 찾아 추석 물품도 전달
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관은 17일 추석 명절을 앞두고 세종전통시장과 중증장애인 거주시설인 '노아의집'을 방문한다.
최 장관은 이날 오후 세종전통시장에서 명절 경기와 물가 상황 등 현장의 애로사항을 듣고 상인들을 격려할 예정이다.
온누리상품권으로 과일과 축산물 등 추석 물품도 구입한다. 전통시장 활성화와 지역경제 상황에 대한 현장 의견도 청취한다.
최 장관은 "어려운 상황에도 지역경제의 든든한 버팀목이 되어주시는 상인 여러분께 감사드린다"며 "오늘 시장에서 구입한 물품이 지역 이웃들에게 따뜻한 명절의 마음으로 전달되기를 바란다"고 밝힐 예정이다.
시장 방문 이후에는 중증장애인 거주시설인 노아의집을 찾아 시설 이용자와 종사자들을 만난다. 온누리상품권과 시장에서 구입한 물품도 전달한다.
최 장관은 "여러분이 행하는 돌봄과 헌신은 시설 이용자가 보다 행복하고 주체적인 삶을 살아가는 데 든든한 기반이 되고 있다"며 "장애가 있다는 이유로 배움의 기회에서 소외되는 일이 없도록 특수교육 여건을 세심하게 살피고 누구도 배움에서 소외되지 않는 포용적인 교육을 만들어 가겠다"고 강조할 예정이다.
jane94@newspim.com