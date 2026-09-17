'키드냅 게임' 사카구치 켄타로·이준기, 눈빛만으로 압도한 극강 긴장감

AI 핵심 요약beta
- 사카구치 켄타로와 이준기가 10월 6일 첫 방송되는 키드냅 게임에서 첫 만남부터 긴장감을 드러냈다.
- 이 작품은 아시아 7개 도시 동시 납치 사건을 그린 한국·일본·홍콩 공동 제작 스릴러다.
- 두 배우는 단 한 명만 살아남는 게임 속 경쟁자이자 조력자로 맞서 치열한 대결을 펼친다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 채널A '키드냅 게임' 사카구치 켄타로와 이준기가 첫 만남부터 팽팽한 긴장감을 폭발시켰다.
오는 10월 6일 첫 방송되는 채널A 새 화요드라마 '키드냅 게임'은 서울, 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 방콕, 마닐라, 나하 등 아시아 7개 도시에서 동시다발적으로 발생한 전대미문의 납치 사건을 다룬 스릴러다. 한국, 일본, 홍콩 공동 제작으로 완성된 글로벌 프로젝트이자, 탄탄한 연기력으로 전세계 팬심을 사로잡은 두 톱배우, 사카구치 켄타로와 이준기의 첫 만남으로 기대를 모으고 있다.
공개된 스틸컷에는 단 한 명만 살아 돌아올 수 있는 '키드냅 게임'의 핵심 참가자로 마주 선 도쿄 형사 니이데 토시로(사카구치 켄타로)와 천재 의사 한기주(이준기)의 만남의 순간이 담겼다. 서로를 탐색하듯 꿰뚫어 보는 두 사람의 시선이 맞부딪치며 묵직한 긴장감을 자아낸다.
니이데 토시로와 한기주는 '단 한 명만 살아남을 수 있다'는 가혹한 게임에 휘말린 참가자들이다. 상대를 탈락시켜야만 자신의 소중한 이를 구할 수 있는 경쟁자이자, 게임의 배후를 밝혀내기 위해 손을 잡아야 할지도 모르는 유일한 조력자란 아이러니컬한 상황에 놓인 셈이다. 벼랑 끝에 몰린 두 남자가 경계와 의심, 연대를 넘나들며 펼칠 치열한 두뇌 싸움이 숨 막히는 서스펜스를 예고한다.
제작진은 "사카구치 켄타로와 이준기는 첫 호흡부터 눈빛만으로도 팽팽한 텐션을 만들어내며 현장을 압도했다. 극단적인 딜레마 속에서 두 배우가 빚어낸 완벽한 연기 시너지를 기대해도 좋다"라며 "적인지 동료인지 알 수 없는 두 사람의 아슬아슬한 관계성과 살아남기 위해 펼치는 치열한 사투를 기대해 달라"고 전했다.
채널A 새 화요드라마 '키드냅 게임'은 10월 6일 화요일 밤 10시 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com