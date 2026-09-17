갓세븐 영재, 생일 맞아 유기견 쉼터에 1천만원 기부…꾸준한 선행

AI 핵심 요약beta
- 갓세븐 영재가 17일 생일 맞아 1천만원 기부했다.
- 코리안독스 레인보우 쉼터에 유기견 후원금을 전달했다.
- 지난해 3천만원 기부 이어 군 복무 중에도 선행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 갓세븐 영재가 생일을 맞아 유기견을 위한 나눔을 실천하며 따뜻한 마음을 전했다.
영재는 17일 자신의 생일을 기념해 유기동물 보호단체 사단법인 코리안독스의 '레인보우 쉼터'에 후원금 1천만원을 기부했다. 이번 기부는 생일을 보다 의미 있게 보내고 싶다는 영재의 뜻에 따라 마련됐다.
영재의 유기견을 향한 관심과 나눔은 이번이 처음이 아니다. 지난해 연말에도 코리안독스 레인보우 쉼터에 3천만원을 기부하며 꾸준한 선행을 이어왔다.
당시 영재는 무지개다리를 건넌 반려견 '코코'의 이름으로 후원금을 전달했다. 이와 함께 직접 보호소를 찾아 견사 청소와 봉사활동에 참여하는 등 유기견들을 위한 나눔을 몸소 실천하기도 했다.
이번 후원금은 열악한 환경에서 구조된 유기견들의 치료와 건강 회복, 쉼터 시설 개선 및 보호 환경 조성 등을 위해 사용될 예정이다.
군 복무 중에도 유기동물을 위한 관심을 이어가고 있는 영재의 지속적인 선행이 의미를 더한다.
한편 영재는 현재 사회복무요원으로 국방의 의무를 이행하고 있으며, 복무를 마친 후 팬들과 만날 예정이다.
moonddo00@newspim.com