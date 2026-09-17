임영웅 자작곡 '또또', 빌보드코리아 글로벌 K송 1위

AI 핵심 요약beta
- 임영웅이 16일 자작곡 ‘또또’로 빌보드코리아 1위를 차지했다.
- 스페셜 앨범 ‘아임 히어로 10’ 수록곡도 대거 차트인했다.
- 직접 작사·작곡한 ‘또또’는 사랑스런 멜로디와 가사가 특징이다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 임영웅의 자작곡 '또또'로 저력을 과시했다.
지난 16일 빌보드코리아 글로벌 K송 차트에 따르면, 임영웅의 '또또'가 1위를 차지했다.
특히 임영웅의 인기는 남달랐다. 타이틀곡 '또또' 1위를 비롯해 '바일라(Baila)'와 '모이세', '부디 행복해질 것', '살아온 우리에게', '뉴욕(New York)' 등 스페셜 디지털 앨범 '아임 히어로(IM HERO) 10'에 수록된 곡들까지 차트인을 기록했다.
자작곡과 새롭게 리메이크된 곡들로 채워진 임영웅의 '아임 히어로 10'은 발매 전부터 큰 관심과 사랑을 받았다. 2026 콘서트 를 통해 신곡들이 최초 공개됐고, 발매와 동시에 멜론과 지니, 벅스 등 각종 음원사이트 차트인은 물론, 빠른 속도로 멜론 톱100과 핫100 1위도 기록했다.
자꾸 듣고 싶은 '또또'는 임영웅이 직접 작사와 작곡에 참여한 곡으로, 러블리한 멜로디와 가사가 특징이다.
alice09@newspim.com