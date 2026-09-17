'2026 월드 웹툰 어워즈' 본상 후보 독자 투표…대상에 1500만원 상금

AI 핵심 요약beta
- 문체부가 17일 2026 월드 웹툰 어워즈 본상 후보 20편을 공개했다.
- 독자 투표는 17일부터 10월 19일까지 공식 누리집에서 진행한다.
- 시상식은 12월 3일 열리며 대상 상금은 1500만 원이다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국콘텐츠진흥원(원장 김윤지)과 함께 '2026 월드 웹툰 어워즈'의 본상 후보작 20편을 공개하고, 9월 17일부터 10월 19일까지 최종 수상작 선정을 위한 온라인 독자 투표를 공식 누리집에서 진행한다.
올해로 3회째를 맞이한 '월드 웹툰 어워즈'는 웹툰 산업 종사자들의 자긍심을 고취하고 세계 시장에서 웹툰 종주국으로서의 우리나라의 위상을 강화하기 위해 우수 작품을 선정, 시상하는 행사다. 올해 시상식은 12월 3일(목), 스타필드 코엑스몰 별마당도서관(서울 강남구)에서 열린다.
◆예심 거쳐 본상 후보 20편 선정, 독자 투표 반영해 최종 수상작 10편 선정 예정
지난 6월 15일부터 7월 24일까지 한국어, 영어, 일본어 등 6개 언어로 된 공식 누리집을 통해 진행한 올해 후보작 공모에서는 전 세계 팬 총 4038명이 7318건을 추천해 작품 941편을 접수했다. 그중 추천 수 상위 100위까지의 작품(공동 순위 포함 114편)을 대상으로 예심을 진행하고, 심사위원 평가 점수와 독자 추천 수를 합산해 본심에 오를 후보작 20편을 확정했다.
최종 본상 수상작 10편은 심사위원 평가 점수(50%)와 온라인 독자 투표 결과(50%)를 합산해 선정한다. 웹툰 독자라면 전 세계 누구나 독자 투표에 참여할 수 있다. 투표 결과는 최종 수상작을 선정하는 데에 큰 비중으로 반영되는 만큼 독자들의 선택이 수상 여부에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.
◆최대 1500만 원 상금 최초 수여, '월드 웹툰 페스티벌'(12. 2.~6.) 연계 개최
올해 처음으로 상금을 도입하고, 본상 수상작 중 최고 영예의 '대상'에 1500만 원을 수여한다. 심사위원들이 직접 뽑은 '심사위원상'에는 1300만 원을, 이 외 본상 수상작에는 1000만 원의 상금을 수여한다. 한편, 100% 독자 투표로 결정되는 '인기상', 해외작품 중 최고 득점작에 수여하는 '해외작품상' 등 특별상 부문의 시상도 진행한다.
시상식은 '월드 웹툰 페스티벌(12. 2.~6. 서울 삼성동 코엑스 B홀, 코엑스 신세계 스타필드)'과 연계해 진행한다. 축제 기간 코엑스 비(B)홀과 스타필드에서는 특별 기획전시를 비롯해 다양한 무대 프로그램과 체험행사, 웹툰 반짝 매장(팝업스토어) 등을 운영한다. '월드 웹툰 어워즈'와 '월드 웹툰 페스티벌'에 대한 정보, 관련 행사 등에 관한 사항은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
최성희 문체부 콘텐츠산업정책관은 "올해 '월드 웹툰 어워즈'는 전 세계 웹툰 팬들의 뜨거운 관심 속에 시작부터 열기가 대단하다. 독자 여러분의 손으로 직접 최고의 웹툰을 뽑는 이번 투표에 많이 참여해 주시길 부탁드린다"라며, "문체부는 공정한 심사를 통해 '월드 웹툰 어워즈'를 웹툰 종주국의 위상을 높이는 축제의 장으로 만들겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com