부산시, 국제 금융도시 지수 22위 기록…아시아 9위로 도약

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 17일 GFCI 40차서 22위를 기록했다
- 부산은 117개 도시 중 역대 최고 순위를 달성했다
- 시는 금융 인프라 확충으로 20위권 진입을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
글로벌 금융허브로 입지 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산이 해양·디지털 금융 인프라 조성과 금융기관 집적을 바탕으로 국제 금융도시 순위를 끌어올리며 글로벌 금융지도로 한 걸음 더 다가섰다.
부산시는 세계 주요 금융도시의 경쟁력을 평가하는 국제금융센터지수(GFCI) 40차 보고서에서 부산이 전 세계 117개 금융도시 중 22위를 기록했다고 17일 밝혔다.
이번 평가는 영국 금융 전문 컨설팅 그룹 지옌(Z/Yen)이 실시했으며 결과는 지난 16일 부산 누리마루 APEC하우스에서 열린 'BIFC 글로벌 금융 심포지엄'에서 공식 발표됐다.
부산의 이번 순위는 지난 3월 발표된 GFCI 39차 보고서에서 기록한 23위보다 한 단계 오른 것이다. 부산은 2014년 처음 지수 평가에 포함된 이후 이번에 역대 최고 순위를 달성했다.
평가 점수도 개선됐다. 부산은 지난번 726점에서 이번에 737점을 기록해 11점 상승했다. 2023년 3월 37위였던 순위는 2024년 9월 22위까지 올라 1년 반 사이 15계단 상승했다. 2024년 3월 이후 6회 연속 20위권을 유지하며 전반적인 상승 흐름을 이어가고 있다.
아시아·태평양 지역 순위에서도 부산은 홍콩, 싱가포르, 상하이 등에 이어 9위를 차지했다. 주요 국제 금융허브를 포함한 경쟁 도시들 사이에서 일정한 위상을 확보한 것으로 평가된다.
시는 이번 순위 상승을 그동안 추진해 온 금융 기반 시설 확충과 해양·디지털 금융 생태계 조성의 성과가 반영된 결과로 보고 있다. 시는 부산국제금융센터(BIFC) 3단계 준공을 통해 금융기관 집적 기반을 넓히고, 문현금융단지와 북항 일대를 금융기회발전특구로 지정해 금융산업 성장 토대를 강화해 왔다.
부산 미래성장 벤처펀드, 부산 혁신 스케일업 벤처펀드, 부산 미래산업 전환펀드 등 정책 펀드도 확충해 지역 금융과 신산업 투자를 연계하는 구조를 마련했다. 이를 통해 성장 단계별 기업을 지원하는 투자 생태계를 구축한다는 구상이다.
해양 금융 분야에서도 변화가 이어지고 있다. 해양수산부와 HMM 등 해양·선박 관련 기관과 기업 본사의 부산 이전이 진행되면서 관련 산업 기반이 확대되고 있다. 시는 글로벌 해운중개사 클락슨스코리아와 해양금융 특화 자산운용사 워터라인파트너스를 유치해 해양금융 허브로서 기능을 강화하고 있다.
디지털 금융 영역에서는 한국거래소와 코스콤 등이 참여한 KDX 컨소시엄이 국내 최초 조각투자 장외거래소 예비인가를 획득했다. 부산 블록체인 규제자유특구 운영과 연계해 디지털 자산과 관련된 새로운 금융서비스를 시험하면서 관련 산업 경쟁력을 높이고 있다.
전재수 시장은 "이번 국제금융센터지수 역대 최고 순위 달성은 부산이 글로벌 금융도시로 꾸준히 성장하고 있음을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "2030년까지 글로벌 금융도시 순위 20위, 아시아 5위권 진입을 목표로 금융 인프라와 산업 생태계를 지속적으로 보완해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com