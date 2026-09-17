首尔明洞新世界与乐天百货开展"商圈化"竞争 购物与文旅融合升级

纽斯频通讯社首尔9月17日电 韩国新世界百货和乐天百货近期围绕首尔明洞商圈加快布局，双方均以明洞总店为核心，推进购物、文化和旅游融合的综合地标建设，外国游客消费成为两家百货企业竞争的重要领域。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

新世界百货将新馆改造为以餐饮为中心的"THE ESTATE"，将原朝鲜储蓄银行旧址改造为奢侈品精品店专馆"THE HERITAGE"，并将本馆重新打造为"THE RESERVE"，将总店不同空间串联起来。

目前，"THE HERITAGE"设有香奈儿大型精品店，占据一、二层；"THE RESERVE"陆续引入爱马仕、路易威登、香奈儿、卡地亚等奢侈品牌。去年11月，全球最大规模的体验式门店"Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul"开业。新世界百货在韩国6家同时拥有爱马仕、路易威登、香奈儿三大品牌的门店中占据4家。

乐天百货也在推进明洞总店改造。1979年开业的乐天百货总店曾成为韩国百货业首家年销售额突破1万亿韩元的门店。去年，乐天百货全面改造本馆9层，推出以新锐设计师品牌为中心的K时尚专馆"Kinetic Ground"。据该公司数据，该空间约70%的销售额来自外国顾客。此外，乐天百货还运营面向外国游客的"Lotte Tourist Membership"会员服务。

两家公司近期还在明洞展开超大型媒体立面建设竞争。新世界百货2024年11月在总店外墙推出"新世界广场"。该媒体立面2024年圣诞季面积为1292.3平方米，去年11月扩大至1353.64平方米，宽77米、高18米。去年共有超过100万人到访观看。

今年6月，新世界广场还直播韩国国家队备战2026年美加墨世界杯期间与墨西哥队、南非队的比赛，并设置助威空间和互动活动。

乐天百货正在明洞Young Plaza外墙安装"Lotte Town Light"超大型媒体立面。该设施宽77米、高21米，面积1614平方米，规模超过新世界广场。项目采用可实现4K直播的高性能LED面板，设计最远可在1公里外观看内容，并计划在明洞日均约70万人次流动人口的基础上，将其打造为"城市型娱乐大屏"。

与此同时，乐天百货将对1988年新馆开业时建成的地下1层进行改造。该空间连接乙支路入口站和乐天百货总店，日均约2万人次经过，改造后面积约250坪，即840平方米。

两家企业的百货业务近期业绩也呈现增长。新世界第二季度合并口径总销售额为3.1414万亿韩元，同比增长8.5%；营业利润为1671亿韩元，同比增长121.9%。上半年累计总销售额为6.3558万亿韩元，同比增长10.1%；营业利润为3650亿韩元，同比增长75.7%，创上半年历史最高水平。

乐天购物第二季度合并口径销售额为3.485万亿韩元，同比增长4.0%；营业利润为899亿韩元，同比增长121.2%；净利润为146亿韩元，实现扭亏为盈。

从今年上半年外国顾客销售额来看，乐天百货为6400亿韩元，新世界百货为5800亿韩元，现代百货为5000亿韩元。流通业界预计，韩国三大百货公司均有望首次在全年外国顾客销售额方面达到1万亿韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社