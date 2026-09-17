BNK경남은행, 가족 문화 페스티벌 시상식…세대 간 문화 소통의 장 확대

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 17일 가족 문화 페스티벌 시상식을 열었다.
- 미술대회에 대상 10명 등 1609명을 선정했다.
- 1990년 시작한 행사는 35회째 이어졌다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 지역 어린이·청소년을 위한 미술대회와 야구 관람을 결합한 가족 문화 행사를 35회째 이어가며 세대 간 문화 소통의 장을 넓히고 있다.
BNK경남은행은 전날 오후 창원 본점 누리마당에서 'BNK경남은행 가족 문화 페스티벌(제35회 BNK경남은행 미술대회·경가페) 시상식'을 개최했다고 17일 밝혔다.
이날 시상식에는 김태한 BNK경남은행장과 임직원, 입상 어린이와 가족이 참석해 상장과 꽃다발을 전달하며 수상자를 격려했다.
BNK경남은행은 심사를 통해 대상 10명, 최우수상 10명, 우수상 9명을 선정하고 부문별로 BNK경남은행 은행장상, 경남도 도지사상, 경남도교육청 교육감상, 울산시교육청 교육감상, 경남메세나협회 회장상을 각각 수여했다.
대상 수상자 가운데 조서영 학생(봉덕초등학교)은 BNK경남은행 은행장상을 받았다. 이규림 어린이(세화유치원), 하로희 학생(진해신항초등학교), 김시아 학생(김해모산초등학교)은 경상남도 도지사상을, 최서아 어린이(꿈동산어린이집), 강이솔 학생(가고파초등학교), 구예준 학생(안청초등학교)은 경상남도교육청 교육감상을 각각 받았다.
김하윤 어린이(내황유치원), 조하진 학생(감계초등학교), 고서현 학생(갈전초등학교)은 울산시교육청 교육감상을 받았다.
최우수상에는 정이안 어린이(현동숲유치원), 박다겸 어린이(가나유치원), 오지호 어린이(대자유치원), 차하율 학생(무동초등학교), 이지호 학생(고헌초등학교), 정시온 학생(김해모산초등학교), 박규린 학생(고헌초등학교), 류태우 학생(배영초등학교), 신서은 학생(월영초등학교), 고도연 학생(서남초등학교)이 선정돼 BNK경남은행 은행장상과 경남메세나협회 회장상을 각각 받았다.
이밖에 우수상 9명, 특선 90명, 입선 1500명을 선정했으며 입상 어린이의 유치원과 학교에 상장을 전달할 예정이다. 입상자는 BNK경남은행 홈페이지에서 확인할 수 있다.
올해 경가페 미술대회는 여름방학 기간에 맞춰 '우리 가족 여름 이야기'를 주제로 어린이와 학생들이 작품을 제출하는 방식으로 진행됐다.
김태한 은행장은 "BNK경남은행 가족 문화 페스티벌의 주인공이 된 것을 축하한다"며 "입상을 통해 확인한 재능과 끼를 지속적으로 발전시켜 크게 성장하기를 바란다"고 말했다.
BNK경남은행 가족 문화 페스티벌은 1990년 시작해 37년 동안 35회째 이어지고 있는 지역 문화 행사로, 미술대회와 가족 참여 프로그램을 결합해 운영하고 있다..
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