国际传统医药学术研讨会暨天然牛黄、麝香药用价值与产业发展会在首尔举办

纽斯频通讯社首尔9月17日电 国际传统医药学术研讨会暨"溯源创新 国际协同"天然牛黄、麝香药用价值与产业发展会议16日在韩国首尔举行。会议由韩国韩医产业振兴协会、韩中文化经济友好协会与中国中医药文化大会共同主办。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

本次会议聚焦天然牛黄、麝香等名贵传统药材的药用价值与产业协同发展，来自韩国、中国、日本、越南、巴西、阿根廷等国的行业机构、专家学者、科研院所及企业代表参会。与会各方就相关药材的标准化、国际化及产业化发展等议题进行讨论。

开幕式上，多国行业代表围绕传统医药传承创新与多边协同发展致辞。中国中医药文化大会主席闫立金表示，天然牛黄与麝香的药用价值历经数千年临床验证，在急危重症救治中仍发挥重要作用，希望各国深化多边协作，以标准共建推动产业共赢。

韩中文化经济友好协会会长金英爱表示，韩中两国在传统医药领域具有深厚的历史渊源与合作基础，天然牛黄、麝香等名贵药材是连接东亚传统医学智慧的重要纽带。她期待以本次会议为契机，深化两国在药材标准互认、技术共享及贸易便利化领域的合作。

【图片=中国中医药文化大会提供】

韩国韩医产业振兴协会会长姜希定、韩国韩医药振兴院院长高豪涓、韩国天然物安全管理研究院院长崔俊龍分别结合韩国韩医药产业发展现状，就多边协同推动传统医药标准化建设、名贵药材全链条溯源质控等议题发表看法。中国中医科学院学部委员、国医大师唐祖宣通过视频连线参会，介绍了牛黄、麝香等名贵动物药在中医急危重症救治中的临床应用。

会议设置主旨演讲与企业圆桌论坛两个环节。韩、中、日等国专家围绕天然牛黄、麝香等名贵动物药的全球资源现状、安全监管体系、鉴别技术及产业标准等议题进行研讨。

北京协和医学院长聘教授、中华中医药学会特聘副会长孙晓波就天然牛黄等名贵动物药材在全球医药产业中的地位与药用价值发表演讲。韩国韩医学研究院韩药资源研究中心主任崔高也介绍了显微鉴别、DNA条形码鉴定等技术在名贵药材检测中的最新研究成果。

中国药文化研究会副会长毕文钢提出，将传统鉴别经验与现代科学技术相结合，是保障药材真伪与品质稳定的重要路径，跨境药材流通领域需建立各国共同认可的鉴别标准体系。日本顺天堂大学教授原田佳尚介绍了日本汉方体系对天然牛黄、麝香的品质管理要求，并表示期待在药材资源保护和标准化领域与各国深化合作。中国国际科技促进会标准化工作委员会副主任崔志国表示，天然牛黄团体标准体系已进入实质性编制阶段，未来将面向全球开放共享。

【图片=中国中医药文化大会提供】

韩国庆熙大学韩医科大学教授崔湖榮、中国名老中医汤一新教授、中国香港现代化中医药国际协会谭天乐教授等专家，分别就进口药材质量管理、临床应用传承、中西医结合难病治疗、香港国际中药贸易枢纽建设等议题分享研究成果与实践经验。

在企业圆桌论坛及专家答疑环节，韩国玉泉堂、Eutteum生药、Ownherb，越南寿生堂以及阿根廷金木有限公司（JINMU S.A）等企业代表与韩国、中国、日本多位专家学者，就珍稀药材全球产业协同、跨境质量标准互认、资源可持续利用等议题交流探讨。

本次会议为韩中及东亚地区在天然牛黄、麝香等名贵传统药材领域的多边协作提供了交流平台，为推动各国在标准共建、技术共享、贸易互通等领域的务实合作奠定了坚实基础。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社