李在明出席首届韩·中亚商务峰会 提出共赢繁荣合作愿景

纽斯频通讯社首尔9月17日电 韩国总统李在明16日在首尔出席首届韩·中亚商务峰会。韩国和中亚五国政府官员及企业界人士等约520人参加。李在明在会上提出扩大贸易投资、建立核心矿产全产业链供应链、扩大未来基础设施等三大未来合作方向。

图为16日，韩国总统李在明出席在首尔举行的首届韩·中亚国家商务峰会并发表演讲。【图片=KTV截图】

总统府青瓦台宣传沟通首席秘书成耆洪当天发表书面简报说，峰会在首尔威斯汀朝鲜酒店大宴会厅举行。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席。

韩方出席人员包括产业通商部长官金正官、外交部长赵显、总统秘书室长姜勋植、国家安保室长魏圣洛、经济增长首席秘书河骏坰等政府官员，以及大韩商工会议所会长崔泰源和浦项制铁、LS、大宇建设、新韩金融、三星电子、现代汽车、LG CNS等主要企业代表，共约170人。

中亚方面，哈萨克斯坦副总理兼国家经济部长瑟里克·朱曼加林、乌兹别克斯坦副总理贾姆希德·霍贾耶夫等，以及各国负责外交、产业、能源、交通等事务的部长参加活动。来自中亚五国的主权财富基金、国有企业和民营企业代表约350人参加峰会。

峰会第一部分围绕贸易投资与核心矿产供应链、基础设施与物流等三大重点领域举行专题讨论。专家、政府官员和企业代表分享相关领域的市场潜力及商业机会，并就具体合作事项和支持企业进入当地市场的方案进行讨论。

第二部分，大韩商工会议所会长崔泰源报告商务峰会共同宣言，随后李在明和中亚五国领导人发表主旨演讲。

李在明在演讲中围绕扩大贸易投资、建立核心矿产全产业链供应链、扩大未来基础设施三大方向，阐述韩国与中亚国家实现共同发展和繁荣的合作愿景，并表示韩国政府将提供支持。

峰会正式活动前举行的商务合作谅解备忘录（MOU）签署仪式上，双方在核心矿产、智慧城市、工业项目、数字化等多个领域签署19份商务合作文件。

青瓦台表示，这些MOU将有助于进一步落实韩中亚战略伙伴关系，并为韩国企业进入中亚市场建立实际合作基础。

此外，韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）当天主办韩·中亚商务伙伴关系活动。来自中亚地区的33家主要采购商和项目发包方、90余家韩国企业参加活动，并开展"一对一"商务洽谈。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社