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'연구 인프라' 품고도 탈락...허태정 양자클러스터 놓쳐 비난 자초

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AI 핵심 요약

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  • 대전시가 16일 양자클러스터 공모에서 서울에 밀려 탈락했다
  • 대전은 연구인프라와 실무준비를 갖췄지만 막판 유치전에 실패했다
  • 허태정 시장의 대정부 정치력과 국책사업 유치력이 도마에 올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"대정부 정치력·국책사업 유치 기대난...역량부족" 지적
실무진 준비·연구 기반 불구 의문의 탈락...의아심 더해
지역정치권 "대전 최대 강점 서울에 내준 결과에 책임"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전이 국가 양자컴퓨팅 클러스터를 끝내 서울에 내줬다. 양자 분야 핵심 연구 인프라에 실무진의 공모 준비와 연구·기술 기반까지 갖추고도 최종 관문을 넘지 못했다.

이에 허태정 대전시장이 지방선거 당시 내세운 '힘 있는 여당시장'은 공허한 울림이 됐다. 자연스레 허 시장의 대정부 정치력과 국책사업 유치 역량에 대해 지탄과 지적이 나오고 있다.

16일 <뉴스핌> 취재를 종합하면 대전시는 지난 4월 시작된 국가 양자클러스터 공모에 세종·충남과 컨소시엄을 구성해 양자컴퓨팅 분야에 뛰어들었다. 대전이 컨소시엄을 주도했고 개발계획 수립·제출과 발표평가 등 실무 절차도 대응했다.

대전 국가 양자컴퓨팅 클러스터 공모 실패. [이미지=AI 생성] 2026.09.16 gyun507@newspim.com

특히 대전에는 연구 기반이 부족하지 않을 정도로 구축돼 있다. KAIST와 한국표준과학연구원(KRISS), 한국전자통신연구원(ETRI) 등 양자 분야 주요 연구기관이 집적돼 있다. KAIST 대전 본원에는 양자팹과 양자전용 공간 구축도 추진돼 왔다. 적어도 공모 준비나 연구 인프라 부족으로 사업을 놓쳤다고 보기 어려운 여건이었다.

그렇다면 어떤 문제가 발목을 잡은 것인가. 바로 막판 유치전이다. 정부는 당초 제1차 양자클러스터 기본계획에서 7월까지 최종 지역을 확정할 계획이었지만 현장실사 등이 추가되면서 선정 결과는 9월 1일 발표됐다. 허 시장이 7월 취임한 만큼 약 두 달간 이어진 막판 경쟁은 민선9기 출범 시기와 그대로 겹친다.

대전이 보유한 연구·기술 경쟁력을 정부의 최종 결정까지 끌고 갈 시간과 기회가 허 시장과 지역 정치권에 주어졌던 셈이다.

하지만 결과는 서울로 결정됐다. 과학기술정보통신부는 지난 1일 양자전략위원회 심의·의결을 거쳐 서울을 양자컴퓨팅, 광주·전남을 양자통신, 부산·울산·경남을 양자센싱 분야 양자클러스터로 각각 지정했다. 대전·세종·충남은 양자컴퓨팅 경쟁에서 서울에 밀린 것이다.

대전시 핵심 관계자도 <뉴스핌>과의 통화에서 "국가계획과의 정합성과 연구개발 역량에 중점을 두고 준비했고 전략·실증 부분도 함께 담았다"며 "내부에서도 탈락 원인에 대해 이해하기 어렵다는 반응"이라고 설명했다.

대전은 그동안 국내 양자산업의 주요 거점으로 꼽혀왔다. 2024년 KAIST가 정부의 개방형 양자공정 인프라 구축사업 주관기관으로 선정됐고 대전시도 자체 재원을 투입하며 양자산업 육성에 나섰다.

이 때문에 이번 유치 실패를 실무 부서의 준비 부족으로 돌리기보다는 최종 선정 과정에서 시장과 지역 정치권의 대정부 대응이 얼마나 작동했는지 따져봐야 한다는 지적이 나온다.

이는 허 시장에게 뼈아픈 대목이다. 허 시장은 6월 지방선거에서 대통령과 호흡을 맞출 수 있는 '힘 있는 여당 후보'를 전면에 내세웠다. 취임 이후 정치적 여건도 나쁘지 않았다. 대전지역 국회의원 7명 모두 더불어민주당 소속이고 허 시장은 취임 직후 정무와 과학 분야를 담당하겠다며 지영한 정무과학부시장까지 임명했다.

시장과 지역 여당 국회의원, 정무라인까지 중앙정부를 상대로 국가사업 유치에 나설 조건을 갖췄지만 대전이 경쟁력을 자신했던 양자 분야 국가 거점이 서울로 넘어갔다. '힘 있는 여당시장'이라는 구호가 실제 국책사업 유치 성과로 이어졌는지 묻지 않을 수 없는 대목이다.

막판 대응에 어느 정도 전력투구했는지 여부도 의문이다. 최종 선정을 불과 보름여 앞둔 지난달 13일 민선9기 첫 대전시-민주 대전시당 당정협의회가 열렸지만 공개된 핵심 현안 21건에서 양자클러스터 대전 유치는 전면에 부각되지 않았다.

대형 국가사업의 최종 경쟁이 한창 진행되는 시점이었다는 점을 감안하면 허태정 시장과 지역 국회의원들이 양자클러스터 유치를 어느 정도의 핵심 현안으로 다뤘는지 되짚어볼 수밖에 없다.

더구나 대전의 정부 투자 소외 논란은 이번이 처음이 아니다. 지난 7월 정부와 기업이 내놓은 392조원 규모 충청권 메가 프로젝트 첨단산업 투자계획에서 천안·아산·세종·청주 등이 구체적인 투자처로 제시된 반면 대전은 대규모 직접 투자지역에 이름조차 올리지 못했다.

장종태 민주당 대전시당위원장도 당시 정부 투자계획이 확정된 뒤 뒤늦게 대전의 몫을 요구하는 방식에는 한계가 있다며 정책 설계 단계부터 선제적으로 대응해야 한다는 취지로 지적했다.

지역사회에서는 이미 한 차례 대정부 대응 시점을 놓쳤다는 뼈아픈 경험이 있는 상황에서 연구 인프라와 실무 준비까지 갖춘 양자클러스터를 놓친 것은 심각한 일이라고 보고 있다. 대전시의 국책사업 대응이 사후 해명과 아쉬움 표명에 머물고 있는 것 아니냐는 비판이다.

국민의힘 대전시당도 양자클러스터 탈락 직후 "대전의 과학기술 경쟁력을 국가사업으로 끌어올릴 정치력과 행정력이 제대로 작동했는지 따져봐야 한다"며 허태정 시장과 지역 정치권을 겨냥했다.

일부에서는 양자클러스터 탈락을 허태정 시장의 정치력 부족만으로 단정할 수 없다는 주장도 있다. 최종 선정은 정부 평가를 거쳐 이뤄졌고 세부 평가점수와 구체적인 탈락 원인도 추가 확인이 필요하다는 것이다.

그럼에도 실무진이 공모 절차에 대응했고 대전이 관련 연구 인프라까지 갖춘 상황이라면 이를 국가사업으로 연결하기 위해 시장과 정치권이 어떤 역할을 했는지는 검증해야 한다는 지적이다.

지역 정치권 관계자는 "이번 사업은 대전시 공무원들이 준비하지 않아 놓친 것으로 보기는 어렵다"며 "실무진이 공모를 준비하고 연구 인프라까지 갖췄다면 막판에는 시장과 정치권이 중앙정부를 설득해 대전의 경쟁력을 최종 결과로 만들어냈어야 한다"고 주장했다.

그러면서 "허태정 시장은 지난 지방선거 때부터 대통령과 호흡을 맞출 수 있는 '힘 있는 여당시장'을 강조했지만 정작 대전이 가장 강점을 가진 양자 분야 국가 거점을 서울에 내줬다"며 "여당시장이라는 정치적 조건과 지역 국회의원, 정무·과학부시장까지 갖추고도 결과를 가져오지 못한 점은 책임이 불가피하며 이제는 허 시장의 대정부 정치력과 국책사업 유치 역량 자체를 따져봐야 한다"고 뼈있는 지적을 했다.

gyun507@newspim.com

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美, 3년만에 기준금리 0.25%P 인상 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 16일(현지시간) 3년여 만에 기준금리를 올렸다. 연내 추가 인상 가능성도 함께 열어뒀다.  연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했다. 표결은 12대 0 만장일치였다. 연준이 금리를 올린 것은 지난 2023년 7월 이후 처음이다. FOMC는 성명에서 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 더 빠르게 돌아가는 것을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 금리를 올리지 않으면 물가가 목표치로 내려오는 데 더 오래 걸린다는 뜻이다. 이어 "위원회는 물가 안정을 반드시 달성할 것"이라고 못 박았다. ◆ 워시 "성장은 높고, 문제는 물가"…추가 인상 무게 케빈 워시 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 경제 판단부터 정리했다. 그는 "최근 몇 주만 놓고 봐도 광범위하게 정의한 지표들이 경제가 실제로 강해졌음을 말해준다"며 "기저 성장세가 더 높다"고 말했다. 이어 "문제는 물가"라며 "물가 안정은 5년 반 넘게 문제였다"고 지적했다. 최근 지표를 두고는 "6개월 기준으로든 12개월 기준으로든 3%를 넘는 상승률을 기록하는 항목이 여전히 너무 많다"고 말했다. 7월 동결 이후 무엇이 바뀌었느냐는 질문에는 세 가지를 들었다. 경제가 강해졌고, 올여름 물가 흐름이 시험을 통과하지 못했으며, 지정학적 상황에 대한 판단이 달라졌다는 것이다. 워시 의장은 "이 세 가지가 오늘의 확고한 만장일치 결정으로 이어졌다"고 설명했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.17 mj72284@newspim.com 이날 연준은 추가 인상 여지도 열어뒀다. 워시 의장은 현재 금리가 긴축적이냐는 질문에 "금융 여건을 긴축적이라고 표현하기 어렵다고 말해 왔다"며 "지난 이틀간 회의 테이블에서 들어보니 동료들도 그렇게 표현하기를 어려워했다"고 답했다. 이번 인상에 대해서도 "완화를 한 단위 걷어낸 것"이라고만 규정했다. 연속 인상이 필요한지에 대해서는 답을 거부했다. 시장에 방향을 제시하지 않겠다는 새 방침을 지키겠다는 이유에서다. 그는 "데이터 포인트는 노이즈가 많고, 데이터 포인트 의존은 위험한 집착"이라고 말했다. 물가를 잡기 위해 고용을 희생해야 하느냐는 질문에는 "실업률이 기본적으로 완전고용에 부합하는 수준에서 움직이고 있다"며 "목표를 달성하기 위해 노동시장에 해를 끼쳐야 한다고 생각하지 않는다"고 답했다. 함께 공개된 점도표에서는 위원 16명이 올해 안에 최소 한 차례 추가 인상을 예상했다. 6월에는 올해 두 차례 이상을 점친 위원이 6명에 그쳤다. 연말 기준금리 전망 중간값은 4.1%로 6월의 3.8%에서 올랐다. 2027년 중간값은 추가 인상이 없는 것으로 나타났으나 8명은 현 수준보다 0.25%포인트 더 높은 금리를 선호했다. 워시 의장은 6월에 이어 이번에도 전망을 제출하지 않아 19명 중 18명의 점만 찍혔다. 금리를 올렸는데도 물가가 2%로 돌아가는 시점은 오히려 1년 밀려 2029년으로 제시됐다. 성명이 "더 빠른 복귀"를 말한 것과 어긋난다는 지적에 워시 의장은 "쉽게 정리하자면 그것은 내 전망이 아니다"라며 "동료 18명의 전망이고 나는 그것을 충실히 전달했을 뿐"이라고 답했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석이코노미스트는 "이번 경제전망 요약 전반에 매파적 색채가 깔려 있다"고 진단했다. ◆ 트럼프 압박엔 "우리 차선 지킨다" 이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구와 정면으로 어긋난다. 트럼프 대통령은 최근 연준이 금리를 내리지 않으면 무역 전쟁을 확대하겠다고 위협했고, 지난 13일에는 미국의 차입 비용이 세계에서 가장 낮아야 한다는 주장을 되풀이했다. 워시 의장은 연준 독립성에 대한 시험이라는 시각을 어떻게 보느냐는 질문에 "대통령과의 대화에 대해서는 드릴 말씀이 없고, 나는 월가 뉴스레터가 아니다"라고 답했다. 이어 "독립성은 양방향 도로"라며 "무역 정책과 재정 정책을 하는 이들도 자기 차선을 지키게 한다. 그래야 우리가 여기 서서 보이는 대로 말할 수 있다"고 말했다. 시장은 기자회견을 거치며 방향을 틀었다. 발표 직후 오름세를 보였던 증시는 하락 전환했고, 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 큰 폭으로 올랐다. 페더레이티드헤르메스의 캐런 마나 채권 전략가는 "긴축 위험의 상당 부분은 이미 가격에 반영돼 있고 더 큰 신호는 연준이 이것으로 충분하다고 보느냐 아니면 더 이어질 것의 시작으로 보느냐"라고 짚었다. mj72284@newspim.com 2026-09-17 04:15
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'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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