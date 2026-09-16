[2026AG] 근대5종 女간판 성승민 펜싱 시드라운드 2위...男 서창완 1위·전웅태 4위

AI 핵심 요약beta
- 성승민이 16일 아시안게임 여자 펜싱 시드라운드 2위에 올랐다.
- 서창완이 남자부 1위, 전웅태가 4위로 메달 기대를 높였다.
- 한국은 근대5종 4개 금메달 석권을 목표로 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 근대5종 여자 간판 성승민(한국체대)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 첫날 펜싱 시드라운드에서 2위에 오르며 메달 도전을 순조롭게 시작했다. 남자부에서는 서창완(전남도청)이 전체 1위를 차지했고, 전웅태(강원도체육회)도 4위에 자리했다.
성승민은 16일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 대회 근대5종 여자부 펜싱 시드라운드에서 24승 8패를 기록해 전체 2위에 올랐다.
25승 7패를 기록한 일본의 사이토 아유무가 1위를 차지했다. 김은주(강원도체육회)는 23승 9패로 4위에 올랐다. 신수민(LH)은 19승 13패를 기록하며 11위, 장하은(LH)은 18승 14패로 14위에 랭크됐다.
성승민은 2024 파리올림픽에서 동메달을 따내며 아시아 여자 선수 최초로 올림픽 근대5종 시상대에 오른 한국 여자부의 간판이다. 2022 항저우 아시안게임에서는 여자 단체전 동메달을 목에 걸었지만 개인전에서는 메달을 따내지 못했다. 이번 대회에서는 한국의 아시안게임 여자 개인전 첫 금메달에 도전한다.
남자부에서는 서창완이 첫날부터 강한 기세를 보였다. 서창완은 남자부 펜싱 시드라운드에서 35경기 중 31승 4패를 기록해 전체 1위에 올랐다. 테미를란 압드라이모프(카자흐스탄)와 마위앙(중국)이 나란히 27승 8패를 기록해 각각 2위와 3위에 자리했다.
지난달 세계선수권 개인전에서 동메달을 따낸 서창완은 아시안게임 첫 경기에서도 상위권 성적을 내며 메달 경쟁에 대한 기대를 높였다.
2022 항저우 아시안게임 2관왕 전웅태는 26승 9패로 4위에 올랐다. 이종현(대전광역시청)은 22승 13패로 9위, 김영하(전남도청)는 21승 14패로 11위를 기록했다.
전웅태는 이번 대회에서 아시안게임 남자 개인전 3연패에 도전한다. 2018 자카르타·팔렘방 대회와 2022 항저우 대회에서 개인전 정상에 올랐고, 항저우에서는 단체전까지 제패해 2관왕을 차지했다.
이날 열린 펜싱 시드라운드는 본격적인 펜싱 토너먼트 대진을 정하기 위한 풀리그 방식으로 진행됐다. 선수들은 이후 토너먼트에서 다시 펜싱 경기를 치른다.
근대5종은 한 명의 선수가 펜싱과 수영, 장애물 경기, 육상, 사격을 모두 소화하는 종목이다. 이번 대회에서는 17∼18일 남녀 준결승이 열리고, 개회식 다음 날인 20일 결승에서 남녀 개인전과 단체전 등 총 4개의 금메달 주인이 모두 가려진다.
이번 대회부터는 종목 구성에도 변화가 생겼다. 2024 파리 올림픽을 끝으로 승마가 제외되고, 장애물 경기가 새롭게 도입됐다. 아시안게임에서 장애물 경기가 열리는 것은 이번이 처음이다.
한국은 아시안게임 근대5종의 전통적인 강호다. 직전 항저우 대회에서는 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 1개를 수확하며 참가국 가운데 가장 좋은 성적을 거뒀다. 이번 대회에서는 남녀 개인전과 단체전에 걸린 금메달 4개 석권을 목표로 하고 있다.
football1229@newspim.com