체육공단, 전국 안전 담당자들과 부산서 안전 관리 역량강화 워크숍 성료

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 10일부터 이틀간 안전관리 워크숍을 열었다.
- 16개 지자체 담당자 40여명이 실무교육과 토론을 했다.
- 현장실습과 사례공유로 안전관리 역량 강화에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 전국 안전 관리 담당자의 실무역량 강화와 지자체 간 소통 및 협력 강화를 위한 '2026년 체육시설 안전 관리 역량 강화 워크숍'을 열었다.
체육공단은 16일 "지난 10일부터 이틀간 부산역 인근에서 진행된 이번 워크숍에는 16개 광역·기초지자체 안전 관리 담당자 등 약 40명이 참석한 가운데 예방 중심의 체육시설 안전 문화 확산을 위한 다양한 교육을 받고, 서로의 의견을 나누는 시간을 가졌다"고 밝혔다.
해당 워크숍에서 참가자들은 체육시설 안전 관리 관련 법령과 최신 개정 사항, 안전 점검 및 사후관리 체계, 안전 관리의 법적 책임과 사전 예방 실무 등에 대한 교육을 받은 후, 조별 토론을 통해 체육시설 안전 문화 확산을 위한 아이디어를 발굴했다.
또한, 지자체별 우수 사례를 공유하고, 각자의 현장 애로사항을 공유하며 소통했다. 아울러, 부산 남구국민체육센터를 찾아가 수영장, 빙상장 및 파크골프장 등시설 유형별 안전 관리 사항을 직접 확인하고 점검하는 현장 실습을 진행하며 안전 관리 대응 역량 향상에 집중했다.
체육공단은 "체육시설 안전은 위험 요인을 미리 발견하고 개선하는 실무역량에서 나온다. 앞으로도 각 지자체와 협력해 국민이 안심하고 즐길 수 있는 체육환경 조성에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.
한편, 체육공단은 이번 워크숍에서 나온 현장 의견과 우수 사례를 교육과정에 반영해, 현장에서 제대로 작동하는 안전 관리 체계 구축을 이어갈 계획이다.
willowdy@newspim.com