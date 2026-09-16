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국회 공청회서 교부금 개편안 재검토 목소리…"GDP 이상치, 교육수요와 무관"

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  • 16일 국회 공청회서 교부금 개편안을 논의했다
  • 전문가들은 학령인구 감소 대응 필요성에 공감했다
  • 다만 산정방식·보전방안 놓고 의견이 갈렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육·재정 전문가·학부모단체, 교부금 개편안 놓고 의견 나눠
김학수 "GDP 이상치 땐 보전 유예"…남수경 "물가 반영 보전"
송기창 "내국세 증가율 연동"…전은영 "현행 제도 유지"
학령인구 감소 따른 재정 운용 공감...산정 방식은 이견

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 지방교육재정교부금 산정체계 개편을 놓고 교육·재정 전문가와 학부모단체 관계자들이 한자리에 모여 의견을 나눴다. 이들은 학령인구 감소에 따른 교육재정 운용 재검토 필요성에는 공감하면서도 교부금 산정 방식과 재정 보전 방안을 두고 서로 다른 의견을 냈다.

16일 국회 교육위원회 회의장에서 지방교육재정교부금법 개정안에 관한 공청회가 열려 내국세 연동 방식의 교부금 산정체계 개편과 학령인구 감소에 따른 교육재정 운용 방안 등이 논의됐다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 최교진 교육부 장관이 16일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제1차 교육위원회 전체회의에 자리하고 있다. 2026.09.16 kunjoo@newspim.com

이날 공청회에는 남수경 강원대 교육학과 교수, 전은영 전국혁신교육학부모네트워크 대표, 송기창 성산효대학원대 총장, 김학수 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원 등이 진술인으로 참석했다.

김학수 선임연구위원은 반도체 수출단가 상승 같은 예외적 요인으로 명목 GDP가 급등할 경우 교육재정 수요와 무관한 재원 증가가 교부금 산식에 장기간 반영될 수 있다고 지적했다.

김 선임연구위원은 "급격한 수출 디플레이터 상승은 교육재정 수요 변화와 크게 연관이 없는 부분"이라며 "이례적 GDP 증가율의 이상치가 발생한 해에는 소비자물가 상승률과 실질 GDP 상승률을 합해 사용하는 대안도 고려할 수 있다"고 말했다.

교부금이 전년보다 줄면 국가가 차액을 보전하는 개정안 제4조에 대해 김 선임연구위원은 "모든 국가 구성원이 다 함께 위기를 분담해야 하는 상황에서 특정 기관만 여유로운 재정을 향유하는 것이 바람직하지 않다"며 "역성장이나 코로나19 같은 국가적 위기 상황에서는 제4조 적용을 유예하는 단서조항이 필요하다"고 주장했다.

남수경 강원대 교육학과 교수는 학령인구 감소분의 35%만 반영한 정부안에 대해 학교재정의 고정비 구조를 고려한 설계라고 평가했다. 남 교수는 "표준교육비는 학생당 경비뿐 아니라 학교당·학급당 경비가 결합된 다층적 구조"라며 "학생 수가 줄어도 학교당 경비와 학급당 경비는 그에 비례해 줄지 않는다"고 설명했다.

다만 남 교수는 "신설되는 보전 조항이 전년도 명목 총액을 기준으로 하고 있어 인건비·시설운영비 등 물가·임금 연동 항목이 큰 학교재정의 특성상 명목기준 보전만으로는 실질재정 유지에 한계가 있을 수 있다"고 지적했다.

이어 "물가상승률을 반영한 실질가치 보전이나 명목 GDP 변화율에 하한선을 두는 방식을 함께 검토해 볼 수 있다"며 "향후 5년 정도의 교부금 전망치를 정부가 공식적으로 공표하도록 하는 다년 재정계획 법정화 방안도 검토할 필요가 있다"고 제안했다.

송기창 성산효대학원대 총장은 정부안이 교부금 하방을 보장하는 장점이 있지만 장기적으로는 교부금 증가율이 인건비 증가율을 밑돌 수 있다고 우려했다. 송 총장은 "교부금 증가액이 인건비 증가액을 충당하지 못하는 경우가 많이 나타났다"며 "인건비가 많이 늘어나면 운영비나 시설비가 감축되는 구조가 발생한다"고 지적했다.

송 총장은 명목 GDP 성장률 대신 내국세 증가율을 교부금 산식에 반영하고 전년도 총액 보전보다 인건비 증가분을 보장하는 장치가 필요하다고 제안했다. 송 총장은 "내국세에 20.79%를 그대로 연동하자는 뜻은 아니고 해당 연도의 내국세 성장률에 연동해 교부금 규모를 결정하는 방식이 좋겠다"고 말했다.

전은영 전국혁신교육학부모네트워크 대표는 정부안을 원점에서 재검토해야 한다고 촉구했다. 전 대표는 "55년간 이어진 내국세 연동의 기본 틀을 바꾸면서 입법예고는 단 4일간에 그쳤고 규제영향분석서도 첨부되지 않았다"며 "이번 개편은 절차적·민주적 정당성이 부족하다"고 비판했다.

전 대표는 학교·학급 유지비, 교직원 인건비, 특수교육과 이주배경 학생 지원 등은 학생 수 감소와 무관하게 늘거나 쉽게 줄일 수 없는 지출이라고 주장했다. 전 대표는 "안정적으로 적게 주는 것이 교육재정의 안정성은 아니다"며 "현행 교육재정의 연동 원칙을 유지하면서 정부 개정안은 원점에서 다시 검토해야 한다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com

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美, 3년만에 기준금리 0.25%P 인상 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 16일(현지시간) 3년여 만에 기준금리를 올렸다. 연내 추가 인상 가능성도 함께 열어뒀다.  연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했다. 표결은 12대 0 만장일치였다. 연준이 금리를 올린 것은 지난 2023년 7월 이후 처음이다. FOMC는 성명에서 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 더 빠르게 돌아가는 것을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 금리를 올리지 않으면 물가가 목표치로 내려오는 데 더 오래 걸린다는 뜻이다. 이어 "위원회는 물가 안정을 반드시 달성할 것"이라고 못 박았다. ◆ 워시 "성장은 높고, 문제는 물가"…추가 인상 무게 케빈 워시 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 경제 판단부터 정리했다. 그는 "최근 몇 주만 놓고 봐도 광범위하게 정의한 지표들이 경제가 실제로 강해졌음을 말해준다"며 "기저 성장세가 더 높다"고 말했다. 이어 "문제는 물가"라며 "물가 안정은 5년 반 넘게 문제였다"고 지적했다. 최근 지표를 두고는 "6개월 기준으로든 12개월 기준으로든 3%를 넘는 상승률을 기록하는 항목이 여전히 너무 많다"고 말했다. 7월 동결 이후 무엇이 바뀌었느냐는 질문에는 세 가지를 들었다. 경제가 강해졌고, 올여름 물가 흐름이 시험을 통과하지 못했으며, 지정학적 상황에 대한 판단이 달라졌다는 것이다. 워시 의장은 "이 세 가지가 오늘의 확고한 만장일치 결정으로 이어졌다"고 설명했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.17 mj72284@newspim.com 이날 연준은 추가 인상 여지도 열어뒀다. 워시 의장은 현재 금리가 긴축적이냐는 질문에 "금융 여건을 긴축적이라고 표현하기 어렵다고 말해 왔다"며 "지난 이틀간 회의 테이블에서 들어보니 동료들도 그렇게 표현하기를 어려워했다"고 답했다. 이번 인상에 대해서도 "완화를 한 단위 걷어낸 것"이라고만 규정했다. 연속 인상이 필요한지에 대해서는 답을 거부했다. 시장에 방향을 제시하지 않겠다는 새 방침을 지키겠다는 이유에서다. 그는 "데이터 포인트는 노이즈가 많고, 데이터 포인트 의존은 위험한 집착"이라고 말했다. 물가를 잡기 위해 고용을 희생해야 하느냐는 질문에는 "실업률이 기본적으로 완전고용에 부합하는 수준에서 움직이고 있다"며 "목표를 달성하기 위해 노동시장에 해를 끼쳐야 한다고 생각하지 않는다"고 답했다. 함께 공개된 점도표에서는 위원 16명이 올해 안에 최소 한 차례 추가 인상을 예상했다. 6월에는 올해 두 차례 이상을 점친 위원이 6명에 그쳤다. 연말 기준금리 전망 중간값은 4.1%로 6월의 3.8%에서 올랐다. 2027년 중간값은 추가 인상이 없는 것으로 나타났으나 8명은 현 수준보다 0.25%포인트 더 높은 금리를 선호했다. 워시 의장은 6월에 이어 이번에도 전망을 제출하지 않아 19명 중 18명의 점만 찍혔다. 금리를 올렸는데도 물가가 2%로 돌아가는 시점은 오히려 1년 밀려 2029년으로 제시됐다. 성명이 "더 빠른 복귀"를 말한 것과 어긋난다는 지적에 워시 의장은 "쉽게 정리하자면 그것은 내 전망이 아니다"라며 "동료 18명의 전망이고 나는 그것을 충실히 전달했을 뿐"이라고 답했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석이코노미스트는 "이번 경제전망 요약 전반에 매파적 색채가 깔려 있다"고 진단했다. ◆ 트럼프 압박엔 "우리 차선 지킨다" 이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구와 정면으로 어긋난다. 트럼프 대통령은 최근 연준이 금리를 내리지 않으면 무역 전쟁을 확대하겠다고 위협했고, 지난 13일에는 미국의 차입 비용이 세계에서 가장 낮아야 한다는 주장을 되풀이했다. 워시 의장은 연준 독립성에 대한 시험이라는 시각을 어떻게 보느냐는 질문에 "대통령과의 대화에 대해서는 드릴 말씀이 없고, 나는 월가 뉴스레터가 아니다"라고 답했다. 이어 "독립성은 양방향 도로"라며 "무역 정책과 재정 정책을 하는 이들도 자기 차선을 지키게 한다. 그래야 우리가 여기 서서 보이는 대로 말할 수 있다"고 말했다. 시장은 기자회견을 거치며 방향을 틀었다. 발표 직후 오름세를 보였던 증시는 하락 전환했고, 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 큰 폭으로 올랐다. 페더레이티드헤르메스의 캐런 마나 채권 전략가는 "긴축 위험의 상당 부분은 이미 가격에 반영돼 있고 더 큰 신호는 연준이 이것으로 충분하다고 보느냐 아니면 더 이어질 것의 시작으로 보느냐"라고 짚었다. mj72284@newspim.com 2026-09-17 04:15
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'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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