진주시, 시장과 함께 하는 청렴 토크 콘서트…부패 취약 분야 논의

AI 핵심 요약beta
- 경남 진주시는 16일 청렴 토크 콘서트를 열었다.
- 직원 200여 명이 청렴 밸런스 게임에 참여했다.
- 시는 참여형 교육으로 청렴 판단 기준을 점검했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시민과 신뢰 구축 노력
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 공직사회에서 접하는 현실적 딜레마를 소재로 청렴을 다시 묻는 자리를 마련했다. 익숙한 규정 암기식 교육을 벗어나 직원 스스로 판단 기준을 점검하는 참여형 프로그램으로 구성했다.
시는 16일 시청 2층 시민홀에서 직원 200여 명이 참석한 가운데 '시장과 함께하는 청렴 토크 콘서트'를 개최했다고 밝혔다.
교육 방식은 기존의 일방적인 주입식 강의에서 벗어나 '청렴 밸런스 게임'을 도입한 참여형 프로그램으로 구성했다. 직원들은 청렴을 단순한 법규 준수가 아니라 업무 과정에서 자율적 판단과 실천이 필요한 가치로 인식하도록 설계했다.
토크콘서트에는 조규일 시장과 청렴 전문가, 사회자가 패널로 참여했다. 부패 취약 분야와 반부패·청렴을 주제로 패널 토론을 진행하고, 직원들이 공직사회에서 마주할 수 있는 상황을 놓고 의견을 나눴다.
참석자들은 총 8개의 질문에 대해 두 가지 선택지 중 하나를 선택하는 방식으로 참여했다. 휴대전화를 활용한 실시간 무기명 전자투표 시스템을 통해 자신의 의견을 자유롭게 제시했다.
현장에서 공개된 전자투표 결과를 바탕으로 조규일 시장과 청렴 전문가는 직원들의 선택과 판단 기준에 대해 토론했다. 실제 공직 현장에서 발생할 수 있는 사례를 참고해 어떤 선택이 더 청렴한지, 청렴한 판단의 기준은 무엇인지 등을 함께 점검했다.
조규일 시장은 "청렴을 정답을 암기하는 문제가 아니라 매 순간 올바른 선택을 고민하고 실천하는 과정"이라며 "이번 토크콘서트가 직원들이 청렴에 대해 자유롭게 소통하고 공감하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
시는 직원 참여형 청렴 프로그램 운영, 찾아가는 청렴 간담회 등을 통해 내부 직원과 외부 이해관계자와의 소통을 확대하고 있다.
news2349@newspim.com