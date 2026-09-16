'선율 따라 조율된 우리'...대전동부교육청, '빅밴드 뮤직페스티벌' 성료

AI 핵심 요약beta
- 대전동부교육지원청이 16일 빅밴드 뮤직페스티벌을 열었다.
- 초·중 밴드 19팀과 지역 밴드 1팀 등 176명이 참여했다.
- 학생들의 예술 역량과 자신감을 키우는 무대였다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전동부교육지원청이 학생들이 음악적 재능과 기량을 선보이며 지역사회와 함께 음악으로 소통하는 무대를 마련했다.
16일 동부교육지원청에 따르면 이날 대전예술가의집에서 '제10회 빅밴드 뮤직페스티벌'이 진행됐다.
이번 행사에는 동부 관내 초·중학교 밴드동아리 19팀과 지역사회 초청 밴드 1팀 등 모두 20개 팀, 176명이 참여해 그동안 갈고닦은 실력을 무대에서 선보였다.
올해로 10회째를 맞은 빅밴드 뮤직페스티벌은 학생들이 학교에서 쌓은 음악적 역량을 펼치고 공연 경험을 통해 예술적 감성과 자신감을 키울 수 있도록 마련됐다.
학교와 지역사회가 함께하는 문화예술 축제를 통해 학생들의 예술 활동을 활성화하고 교육공동체가 음악으로 소통하는 자리이기도 했다.
올해부터는 기존 초등학교와 중학교 공연을 오전·오후로 나눠 진행하던 방식에서 벗어나 초·중학교가 함께 참여하는 1·2부 공연으로 운영됐다.
1부에는 초·중학교 밴드동아리 9팀이, 2부에는 밴드동아리 10팀과 지역사회 초청 밴드 1팀이 무대에 올라 서로의 공연을 감상하며 음악으로 교감했다.
안전한 행사 운영을 위해 참가 학교에 사전 안전교육을 안내하고 지도교사 사전협의회를 통해 무대 유의사항과 학생 이동 동선 등 안전관리 사항을 공유했다.
조진형 교육장은 "빅밴드 뮤직페스티벌이 학생들이 서로의 열정과 재능을 나누며 함께 성장하는 소중한 무대가 되길 바란다"며 "앞으로도 학생들이 다양한 문화예술 활동을 통해 꿈과 끼를 마음껏 펼칠 수 있도록 학교 예술교육 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com