[PGA] 2028년부터 투어 '승강제' 도입…상위 90명만 챔피언십 잔류

AI 핵심 요약beta
- PGA 투어가 16일 2028년 새 승격·강등제를 도입했다.
- 챔피언십 시리즈 상위 90명만 다음 시즌 자격을 유지한다.
- 챌린저 상위 20명 승격, 2027년은 과도기로 운영했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로골프(PGA) 투어가 2028년부터 상·하위 시리즈 간 승격과 강등을 적용하는 새로운 경쟁 체제를 도입한다. 최상위 무대인 챔피언십 시리즈에서는 시즌 최종 순위 상위 90명만 다음 시즌 출전 자격을 유지한다.
PGA 투어는 16일(한국시간) 2028년부터 운영하는 PGA 투어 챔피언십 시리즈와 챌린저 시리즈의 회원 자격 및 승격·강등 기준을 공개했다.
새 체제에서는 상위 그룹이 챔피언십 시리즈, 그 아래 단계가 챌린저 시리즈로 나뉜다. 선수들은 매년 성적에 따라 두 시리즈 사이를 오가게 된다.
챔피언십 시리즈에는 대회별 평균 120명가량이 출전한다. 플레이어스 챔피언십과 메이저대회도 포함된다. 직전 시즌 챔피언십 시리즈 최종 순위 상위 90명은 다음 시즌 회원 자격을 유지한다. 반대로 챌린저 시리즈에서는 시즌 상위 20명이 다음 시즌 챔피언십 시리즈로 승격한다.
시즌 도중 곧바로 상위 무대로 이동할 수 있는 길도 마련된다. 챌린저 시리즈에서 한 시즌 두 차례 우승하면 즉시 챔피언십 시리즈로 승격해 해당 시즌 남은 대회에 출전할 수 있다. 플레이어스 챔피언십과 메이저 대회를 포함한 챔피언십 시리즈 대회 우승자에게는 우승 시즌을 포함해 다음 두 시즌까지 출전 자격이 보장된다.
대학 선수들에게도 최상위 무대로 직행할 기회가 주어진다. 미국대학스포츠협회(NCAA) 챔피언십 종료 이후 PGA 투어 유니버시티 랭킹 1위 선수는 해당 시즌과 다음 시즌 챔피언십 시리즈 출전 자격을 얻는다.
PGA 투어는 가을에 최소 4개 대회로 구성된 '라스트 찬스 시리즈'도 신설한다. 챔피언십 시리즈에서 자격을 잃은 선수와 챌린저 시리즈 잔류 선수, 콘페리 투어 승격 선수, PGA 투어 유니버시티 상위권 선수 등이 출전하며 상위 3명에게 챔피언십 시리즈 출전권을 부여한다.
챌린저 시리즈는 기본적으로 144명 규모로 운영되며 대회 상황에 따라 출전 인원을 조정할 수 있다. 새 체제가 본격적으로 시작되기 전인 2027년은 과도기로 운영된다.
현재 페덱스컵 순위 상위 100명까지 다음 시즌 출전 자격을 얻지만 2027년에는 상위 95명으로 축소된다. 2028년부터는 기준이 상위 90명으로 다시 줄어든다.
우승에 따른 출전권 기준도 바뀐다. 올해까지 획득한 기존 출전권은 새로운 챔피언십 시리즈에서도 인정된다. 반면 2027년부터 메이저대회 우승자는 2년간의 출전 자격을 받는다.
PGA 투어는 이번 개편을 통해 각 단계의 승격과 강등 기준을 명확히 하고, 성적에 따라 상위 무대로 올라갈 수 있는 경로를 확대한다는 방침이다.
football1229@newspim.com