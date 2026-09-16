양주시, 경기도에 동북부 공공병원 조기 건립 건의

AI 핵심 요약beta
- 정덕영 양주시장이 16일 경기도에 공공병원 조기 건립을 건의했다.
- 양주·동두천·연천 의료공백과 병상 부족이 심각하다고 밝혔다.
- 양주시는 도로·버스 등 10건 현안의 도비 지원도 요청했다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 경기 동북부 지역의 필수의료 공백을 해소하기 위해 공공병원 건립 사업의 조속한 추진을 경기도에 공식 건의했다고 16일 밝혔다.
시에 따르면 이날 정덕영 양주시장은 경기도청을 방문해 추미애 경기도지사와 면담을 갖고 경기 동북부 공공병원 조기 건립을 비롯한 지역 현안과 도비 지원사업 등 총 10건의 건의사항을 전달했다.
정 시장은 면담에서 양주·동두천·연천 지역에 종합병원급 의료기관이 전무한 상황을 설명하고 이로 인해 응급·중증환자들이 다른 지역 의료기관으로 이송돼 치료를 받고 있는 현실을 지적하며 필수의료 기반 확충이 시급하다고 강조했다.
현재 병원급 이상 의료기관의 관내 이용률은 7.8%에 불과하고 경기 동북부 지역의 추가 병상 수요는 최소 1218병상으로 추산되는 등 의료 수요와 공급 간 불균형이 심각한 수준이다.
특히 옥정·회천신도시 조성으로 인구가 빠르게 증가하면서 소아청소년과와 산부인과, 분만, 24시간 응급의료 등 야간·휴일 필수의료 수요가 지속적으로 늘어나고 있다.
양주시는 경기 동북부 공공병원이 건립될 경우 양주뿐 아니라 의료취약지역인 동두천·연천·포천까지 포괄하는 광역 의료거점으로 기능하며 응급·외상환자의 이송시간 단축과 지역 내 중증·필수의료 전달체계 강화에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.
경기 동북부는 다수의 군부대가 주둔한 접경지역으로 양주시는 군의관 등 군 의료인력 부족과 국군병원의 진료역량 한계를 보완하기 위한 의료안전망 구축이 필요하고 공공병원이 건립될 경우 지역 주민과 군 장병의 골든타임을 함께 지키는 접경지역 핵심 의료거점 역할을 수행할 수 있다.
시는 사업 대상지인 옥정동 의료시설용지는 이미 부지가 확보와 인허가 절차를 비교적 신속하게 진행할 수 있어 공공병원 건립 사업의 조기 추진에 적합한 것으로 평가하고 있다.
양주테크노밸리와 은남일반산업단지 조성으로 향후 근로자 의료 수요가 증가할 것으로 예상되는 가운데 산업재해 및 외상 응급환자에 대한 선제적 대응 체계 구축에도 공공병원이 중요한 역할을 할 것이라는 전망이다.
이날 양주시는 공공병원 설립과 함께 ▲도비보조사업 보조율 현실화 및 차등보조율 적용 ▲시도30호선 방성~산북 간 도로 확포장 ▲시도6호선 광사~만송 간 도로 확포장 ▲삼숭동 전선 지중화 ▲남면 '경기 더드림' 도시재생 ▲회암천 자전거도로 개선사업 등에 대한 도비 지원을 요청했다.
또 ▲지방도360호선 연곡~방성 우회도로 조기 추진 ▲국지도39호선 부곡~부곡 도로 확포장 ▲옥정·회천신도시 시내버스 증차 등 시민 생활과 지역 발전에 직결된 교통 현안에 대해서도 경기도의 적극적인 협조를 건의했다.
정덕영 양주시장은 "경기 동북부 공공병원은 양주뿐만 아니라 경기 동북부 주민과 군 장병의 생명과 골든타임을 지키는 필수 의료시설"이라며 "급격한 인구 증가와 도시 발전에 걸맞은 의료·교통·생활 기반이 적기에 확충될 수 있도록 경기도와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.
양주시는 앞으로도 경기도 및 관계기관과 지속적으로 협의해 공공병원 건립을 비롯한 주요 현안사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극 대응해 나간다는 방침이다.
asj7376@newspim.com